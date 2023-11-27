Причиною неймовірної кількості ліквідованих Збройними Силами окупантів є битва за Авдіївку. Варто зазначити, що росіяни досі не полишають спроб оточити місто.

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Рекордні втрати окупантів

Розвідка Британії, опираючись на щоденні звіти втрат російської армії, підрахували, що в середньому окупанти за листопад втрачали по 931 одиниці особового складу на день. Раніше найбільш "смертоносним" для загарбників був березень 2023 року – коли тривала битва за Бахмут. Тоді Росія втрачала по 776 окупантів на день.

Останні шість тижнів, ймовірно, стали одними з найвищих показників втрат росіян за всю війну. Великі втрати значною мірою спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі,

– повідомила розвідка Британії.

Там зазначили, що структура не може перевірити методологію, за якою велися підрахунки. Однак враховуючи загальну кількість вбитих та поранених – інформація правдоподібна.

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