До прикладу, зима – більш сприятлива для застосування бронетехніки та дронів, а ось з артилерією – ситуація зовсім інша. Військові Збройних Сил України в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу розповіли, як зимова погода ускладнює роботу гармат.

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Як зима впливає на артилерію

Офіцер артилерії однієї з бригад пояснив, що зимова погода у морози не сприяють роботі гармат. За його словами, найгіршим наслідком є зменшення дальності стрільби. Як пояснив офіцер, це відбувається через підмерзання пороху.

Загалом через морози артилерія може втратити в дальності своєї стрільби до 1 кілометра. А для артилерії – це дуже багато,

– сказав підполковник ЗСУ.

Крім того, під час морозів гармати стають значно менш маневреними. До прикладу, буксирувану гаубицю дуже складно буксирувати військовим, адже на новій позиції захисникам необхідно підкопати гармату, а під час морозів ґрунт замерзає й це також суттєво ускладнює ситуацію.

"Під час стрільби ця гаубиця рухатиметься й сама закопуватиметься в ґрунт. Якщо потрібно переїхати на інше місце – потім складно цю гармату дістати з примерзлого ґрунту. Потрібна важка техніка на кшталт "Урала" чи "КамАЗа". А це завжди рух, який привертає увагу", – пояснили в ЗСУ.

Складна ситуація й з самохідними артилерійськими установками, адже під них також необхідно викопати хоч невелике заглиблення. Військові пояснюють, що у таких підкопах, які зробили раніше, елементарно може замерзнути вода, і як наслідок – замерзнуть гусениці установки. У такому випадку артилерист не зможе й зрушити з місця, а якщо це все ж вдасться, то можна втратити гусениці.

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