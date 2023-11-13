Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
До слова Ми їх виморозимо, – в ЗСУ пояснили, що чекатиме на окупантів з похолоданням в Україні
Погодні умови суттєво впливають на авіаційну діяльність
Зараз будуть суттєво впливати на авіаційну діяльність погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це,
– підкреслив Юрій Ігнат.
Також речник прокоментував нічні удари по Україні та роботу ППО. У неділю нашим захисникам вдалося збити авіаційну ракету Х-59.
"Відпрацювали, збили ракету – це чудовий результат. Безумовно противник буде коригувати свої атаки, свої напади на Україні відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів", – зазначив Ігнат.
Як дощі можуть вплинути на ситуацію на фронті
- Якщо підуть значні дощі, то буде досить-таки важко застосовувати техніку як українським захисникам, так і окупантам. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку
- "Тому очікуємо на зміни. Наше керівництво та наші командири на місцях готуються до будь-яких ситуацій", – наголосив Олександр Штупун.
- У такому випадку перевага буде за авіацією, артилерією та безпілотниками.