На жаль, не минулося без пошкоджень житлових будинків. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА.

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Попередньо, без постраждалих

Одну з ракет Х-59 вдалося збити. Друга та балістична, ймовірно, "Іскандер-М" влучили по відкритій території області.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих,

– зазначив Кім.

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Агресор спрямував ракети за складним маршрутом