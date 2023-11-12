На жаль, не минулося без пошкоджень житлових будинків. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА.
До теми Вночі окупанти завдали змішаного ракетного удару по Півдню: є влучання
Попередньо, без постраждалих
Одну з ракет Х-59 вдалося збити. Друга та балістична, ймовірно, "Іскандер-М" влучили по відкритій території області.
Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих,
– зазначив Кім.
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Агресор спрямував ракети за складним маршрутом
- У Силах оборони Півдня зазначили, що це був ракетний удар змішаного типу.
- До речі, ворог намагався обійти системи ППО. Тож керовані ракети росіяни спрямовували за складним маршрутом.
- Минулося без критичних руйнувань та постраждалих.