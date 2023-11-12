Речниця ОК "Південь" у етері телемарафону розповіла, що за минулу добу 11 листопада ворог 50 разів обстріляв регіон. За її словами, російська армія концентрується саме на населених пунктах та у такий спосіб тисне на українських військових.
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Атаки з повітря не припиняються
Водночас Гуменюк наголосила, що ворог продовжує атаки з повітря. Вона зауважила, що навіть погіршення погодних умов не заважає росіянам використовувати авіацію для ракетних ударів.
Можна сказати змішаний ракетний удар завдали вночі: одночасно використовувалась і балістика, і керовані ракети типу Х-59. Одну знищено над Миколаївщиною, одна Х-59 влучила по відкритій поверхні і також відбулося влучання ракети "Іскандер-М" також по відкритій поверхні,
– сказала речниця.
За словами Гуменюк, ніхто не постраждав та обійшлося без критичних руйнувань. У Генштабі також розповіли про цю атаку. Там зазначили, що наслідки наразі уточнюються.
Росія чекає тривалих морозів в Україні
- Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, коли Росія може бити по енергетичній інфраструктурі України. За словами посадовця, ворог чекає на похолодання в Україні.
- Він уточнив, що немає якоїсь конкретної температурної позначки після якої атакуватиме ворог, адже будь-який мороз підвищує ризик. Окрім того, наразі не було атак, схожих за масштабом на торішні напади, проте Росія їх готує.
- Водночас Герман Галущенко заявив, що у випадку атак на енергетичну інфраструктуру, Україна може дзеркально атакувати нафтогазову інфраструктуру ворога. Міністр пояснив, що це буде справедливо.