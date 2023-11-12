Представитель ОК "Юг" в эфире телемарафона рассказала, что за минувшие сутки 11 ноября враг 50 раз обстрелял регион. По ее словам, российская армия концентрируется именно на населенных пунктах и таким образом оказывает давление на украинских военных.

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Атаки с воздуха не прекращаются

В то же время Гуменюк подчеркнула, что враг продолжает атаки с воздуха. Она отметила, что даже ухудшение погодных условий не мешает россиянам использовать авиацию для ракетных ударов.

Можно сказать смешанный ракетный удар нанесли ночью: одновременно использовалась и баллистика, и управляемые ракеты типа Х-59. Одна уничтожена над Николаевщиной, одна Х-59 попала по открытой поверхности и также произошло попадание ракеты "Искандер-М" также по открытой поверхности,

– сказала спикера.

По словам Гуменюк, никто не пострадал и обошлось без критических разрушений.

В Генштабе также рассказали об этой атаке. Там отметили, что последствия пока уточняются.

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