Представитель ОК "Юг" в эфире телемарафона рассказала, что за минувшие сутки 11 ноября враг 50 раз обстрелял регион. По ее словам, российская армия концентрируется именно на населенных пунктах и таким образом оказывает давление на украинских военных.
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Атаки с воздуха не прекращаются
В то же время Гуменюк подчеркнула, что враг продолжает атаки с воздуха. Она отметила, что даже ухудшение погодных условий не мешает россиянам использовать авиацию для ракетных ударов.
Можно сказать смешанный ракетный удар нанесли ночью: одновременно использовалась и баллистика, и управляемые ракеты типа Х-59. Одна уничтожена над Николаевщиной, одна Х-59 попала по открытой поверхности и также произошло попадание ракеты "Искандер-М" также по открытой поверхности,
– сказала спикера.
По словам Гуменюк, никто не пострадал и обошлось без критических разрушений.
В Генштабе также рассказали об этой атаке. Там отметили, что последствия пока уточняются.
Россия ожидает длительных морозов в Украине
- Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, когда Россия может избивать по энергетической инфраструктуре Украины. По словам чиновника, враг ждет похолодания в Украине.
- Он уточнил, что нет какой-либо конкретной температурной отметки, после которой будет атаковать враг, ведь любой мороз повышает риск. Кроме того, пока не было атак, похожих по масштабу на прошлогодние нападения, однако Россия готовит их.
- В то же время Герман Галущенко заявил, что в случае атак на энергетическую инфраструктуру Украина может зеркально атаковать нефтегазовую инфраструктуру врага. Министр объяснил, что это будет справедливо.