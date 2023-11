Встреча должна пройти в Сан-Франциско, на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Главная и традиционная тема мероприятия – экономика и бизнес, а уже личная встреча Байдена и Си может затронуть более глобальные темы.

В ожидании Третьей мировой

Сегодня, по оценкам многих экспертов, мир оказался на пороге Третьей мировой и говорится сейчас вовсе не об абстрактных "Часах Судного дня" с их почти полуночным временем. Китай уже давно вооружается и готовится к вторжению на Тайвань, который считает своей территорией. Пекин сдерживает пока только Вашингтон, который выступает фактическим гарантом безопасности Тайваня.

И речь не только о бывшем спикере Конгресса Нэнси Пелоси, которая в августе 2022 года эффектно прорвала китайскую блокаду Тайваня и продемонстрировала всю серьезность США.

Обратите внимание! Байден и Си в последний раз встречались в ноябре 2022 года на Бали на саммите G20, тогда никакого прорыва так и не произошло. Сейчас ситуация несколько иная – у президента Байдена на носу выборы и он катастрофически не популярен. Его жестко критикуют как республиканцы, так и демократы.



Среди главных претензий – нерешительность. Встреча с китайским лидером – неплохой повод, чтобы опровергнуть этот тезис и заработать несколько дополнительных баллов в избирательной кампании.

На сегодняшний день потенциальный военный конфликт двух ядерных государств уже не кажется чем-то фантастическим. При этом речь идет не о пограничных столкновениях. Они едва ли не каждый год проходят между Китаем и Индией, и Индией и Пакистаном, которые, кстати, являются членами ядерного клуба. Речь идет о полномасштабных боевых действиях, которые далеко не факт, что ограничатся конвенционным оружием и охотой на аэростаты-шпионы.

Кроме того, уже сейчас можно говорить о формировании оси зла в лице КНР, КНДР, Ирана и России. Последняя, по ее словам, уже вступила в войну с "коллективным Западом", а Тегеран – активно вооружает не только Россию, но и своих прокси на Ближнем Востоке в их противостоянии с Израилем.

Китай делает выводы из-за войны России против Украины

В КНР сделали выводы из российского вторжения в Украину. В частности, как противодействовать неизбежным санкциям и попыткам изоляции. При этом в самом Китае исчезли последние внутренние предохранители в лице оппозиции к тамошнему авторитарному лидеру – Си Цзиньпину.

Сегодня Китай уже давно не меритократия (если вообще когда-то ею был) и даже не партийная диктатура. Весной 2023 года в стране произошло знаковое событие – были нарушены устоявшиеся традиции китайских коммунистов, когда лидер правит только два срока.

Для этого коммунисты изменили конституцию, а Всекитайское собрание народных представителей "избрало" Си на третий срок. Си также отказался от многих местных традиций коллективного управления и замкнул на себе все (или почти все) основные вопросы и направления, словно тот Туркменбаши.

Сейчас Си Цзиньпин лично возглавляет 11 из 30 Центральных партийных комиссий, которые и являются реальными министерствами, в то время как номинальные министерства – это декоративные надстройки, рассчитанные на внешний эффект.

Но история с невероятным величием гениального лидера, который не ошибается и повсюду успевает, работает только в закрытых обществах по типу КНДР и Беларуси. Однако там, где есть наименьшие намеки на разгерметизацию, дает сбой.

Последствия узурпации власти одним человеком и нежелания делегировать полномочия не заставили себя ждать – ныне экономика КНР переживает небывалый кризис, а темпы роста, многие десятилетия являвшиеся визитной карточкой КНР, забуксовали. Есть здесь и внешние факторы – еще во времена Трампа в США осознали опасность Китая и начали "тушить" его аппетиты.

В этой ситуации Китай оказался в положении "сейчас или никогда", ведь потенциал и военная сила США значительно выше китайских. При этом американские показатели будут только расти, а Пекин крейсерскую скорость в этой гонке поддерживать уже не способен.

Дело Киссинджера: что подсказывает история

Рациональные игроки, если бы оказались в таком положении, сделали бы выбор между "торговать" и "воевать" в пользу первого. Но ведь речь же о диктаторе. Это в Соединенных Штатах не такое важное лицо президента, ведь действуют государственные институты.

В Китае же, вследствие узурпации власти Си Цзиньпином, эти государственные институты получили сокрушительный удар и сейчас за судьбоносные решения отвечает очень ограниченное количество людей, или только сам Си. А это значит, что растет значение иррационального (если у вас после прочтения этого абзаца возникли параллели с Россией и Путиным – так и было задумано).

Именно поэтому встреча Байдена и Си кажется такой важной. Ведь только так можно повлиять на китайского автократа.

Что интересно, успешные прецеденты в истории уже были:

Речь идет о визите президента США Ричарда Никсона в Китай , во время которого китайских коммунистов окончательно убедили стать друзьями американских капиталистов. Тогда США и КНР объединились в дружбе против СССР и это предопределило, кто победит в холодной войне.

, во время которого китайских коммунистов окончательно убедили стать друзьями американских капиталистов. Тогда США и КНР объединились в дружбе против СССР и это предопределило, кто победит в холодной войне. Эта встреча, фактически, стала отправной точкой для создания нового Китая – зажиточного и успешного, вместо рассадника нищеты и полигона для кровавых и людо- и птицененавистнических экспериментов. Таким образом, полномочным сотворцом китайского экономического чуда был не только Дэн Сяопин, но и госсекретарь США Генри Киссинджер, который всю эту комбинацию и придумал.

Сейчас о роли Киссинджера в Китае подзабыли (хотя самого ветерана американской дипломатии до сих пор уважают) и искренне считают, что всего добились сами, лишь внимательно законспектировав статьи архитектора НЭПа в СССР Бухарина. Впрочем, китайские товарищи, считающие публициста Бухарина выдающимся экономистом, забывают, что "советское экономическое чудо" не было бы возможным без американских денег, техники и инженеров.



Также в Китае не очень любят вспоминать, что сами они технологических прорывов не совершают и никаких изобретений не делают, их дело старательно копировать и масштабировать.

Но эта схема работала, когда Китай был миролюбивым партнером. Тогда западные партнеры даже не считались с системными нарушениями прав человека в КНР и фактическим геноцидом мусульман-уйгуров. Сегодня делиться технологиями с китайцами никто не собирается. А те, кто хотят, попадают под наблюдение спецслужб – это гарантирует КНР неизбежное технологическое отставание от мира, которого Китай боится еще со времен "опиумных войн" и "восстания боксеров".

Как может выиграть Китай

Таким образом, рациональный игрок должен был бы понять, что карты не в его пользу, а потому нужно отказываться от планов войны, нормализовать отношения с миром и пытаться "выйти в кэш" – обменять собственные козыри на преференции, которые бы позволили преодолеть экономический кризис.

Козыри у Китая бесспорно есть. Это и моральная и фактическая поддержка российского вторжения в Украину, контакты на Ближнем Востоке, влияние на многочисленных союзников (на самом деле – должников) из стран так называемого "Глобального Юга", возвращение бамбуковых медвежат в зоопарки и наконец решение критической для Америки проблемы китайского синтетического наркотика "фентанил", которую Пекин официально пообещал решить еще в 2018 году на Саммите G20, но "что-то пошло не так".

В общем, этого набора было вполне достаточно для успешных переговоров. Но при условии, что их будет вести адекватный человек. К сожалению, гарантий, что мозг китайского лидера не поражен бредом китайского аналога российского философа-фашиста Ильина, не существует.

Остается верить в силу места, ведь как пели когда-то – If you're going to San Francisco you're gonna meet some gentle people there.

Другой фактор – то, что Китай не запретил и показал в своих кинотеатрах блокбастер Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Пусть в местном прокате он собрал "лишь" 70 миллионов долларов (вместе с Гонконгом) и его не сравнить с местным историческим боевиком о событиях Корейской войны (совокупные сборы 2 частей "Битвы при Чосинском водохранилище" – более 1,5 миллиарда долларов), возможно, его все же успел увидеть и господин Си или хотя бы кто-то из его окружения.