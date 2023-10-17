С момента основания проекта "Один пояс – один путь" еще 10 лет назад Китай выделил почти 1 триллион долларов, преимущественно развивающимся странам и обычно в виде займов – на строительство электростанций, дорог, аэропортов, телекоммуникационных сетей и другой инфраструктуры. Сейчас роль Китая меняется: от крупнейшего в мире двустороннего кредитора он превращается в крупнейшего взыскателя долгов. Ведь все имеет свою цену. Но что скрывается за этой инициативой и зачем она Китаю читайте в материале 24 Канала.

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Что такое "Один пояс – один путь"

17 – 18 октября 2023 года в Пекине проходит третий международный форум "Один пояс – один путь". Название напоминает о легендарной логистической артерии древности Великий шелковый путь, но в отличие от него должно быть чисто китайской инициативой, некой "длинной рукой" и одновременно "мягкой силой", чтобы сочетать политические и экономические средства.

Ее считают центральной во внешней политике лидера КНР Си Цзиньпина, ранее презентовавшего стратегию как "Экономический пояс Шелкового пути" во время официального визита в Казахстан, в сентябре 2013 года.



Красным обозначен Китай, оранжевым – члены Азиатского банка инфраструктурных инвестиций / Инфографика cbbc.org

В настоящее время видимая часть китайского айсберга, то есть инфраструктурная часть инициативы Китая, оценивается примерно в 900 миллиардов долларов.



Кстати, Центр глобальной политики развития Бостонского университета подсчитал, что выдача Китаем зарубежных ссуд и другого финансирования развития достигла своего пика в 2016 году и составила почти 90 миллиардов долларов, а затем снизилась до менее чем 5 миллиардов долларов до 2021 года.

Пока Китай переживал "хорошие времена" все так и было. К инициативе Поднебесной присоединялись все новые и новые государства, что создавало иллюзию формирования мощного китайского союза. Среди участников были даже крупные европейские государства, такие как Италия (третья по объему импортируемых из Китая товаров страна ЕС и четвертый крупнейший экспортер в Поднебесную, которая является ключевым экспортным рынком для элитных брендов).

Ситуация начала меняться, когда администрация президента Трампа наконец-то увидела в Китае угрозу. К торговой войне добавилась пандемия, которую Китай, словно подражая войне против воробьев времен Мао, превратил в издевательство над самим собой.

Далее был ипотечный кризис, нанесший мощный удар по всей экономике страны, замедление роста, репрессии против "капитанов китайского государственного капитализма" и стагнация. Сюда же можно добавить искусственно созданный демографический кризис. И все это на фоне лидера, который вопреки традиции китайской меритократии решил остаться у власти на третий срок, фактически заплатив за "стабильность" отказом от реформ и роста.

Для Запада это был сигнал, что с Китаем что-то не так и традиционное business as usual уже не будет, ведь КНР хочет не только зарабатывать, но и диктовать свою волю.

Сигнал этот раздался вовремя, ведь, де-факто, участие в проектах "Один пояс – один путь" – это опасная игра, где вход – доллар, а выход – два. За обещанные КНР миллионы и миллиарды приходится платить потерей суверенитета над собственной экономикой и жесткой привязкой к экономике КНР. Это может быть неплохим вариантом для маленькой азиатской страны, однако, неприемлемо для остальных.

Особенно, когда у Поднебесной есть все шансы потерять статус глобальной "мастерской мира", на который активно претендуют соседи и прежде всего Индия – самая большая демократия мира.

Китайское экономическое чудо уже не удивляет

На форум пригласили 130 стран, в то время как мировые лидеры это мероприятие проигнорировали. Организаторы при этом поспешили заявить, что они их и не приглашали. Однако это сообщение вышло постфактум, а до этого была громкая история с общим отказом от участия в проекте "Один пояс – один путь" от Италии. При чем сделала это премьер Мелони, что очень символично, на полях саммита G20 в Индии.

Тогда же было объявлено о новом логистическом суперпроекте – без Китая, Ирана и России, но с Саудовской Аравией, Израилем и ЕС.

Официально на форум в Пекине пригласили:

президента Сербии Вучича – давнего клиента КНР, его демарш с отказом бойкотировать китайскую Олимпиаду никто не забыл,

падкого на китайские деньги венгерского премьера Виктора Орбана,

а также лидеров стран Центральной Азии, которые, правда, перед этим буквально за несколько недель участвовали в более интересном мероприятии вместе с президентом США Джо Байденом.

Обратите внимание! Всего на форуме ожидают 23 лидеров государств мира. Достаточно много, если не сравнивать с предыдущим. Так, в 2019 году в Пекин приехали 40 лидеров стран, а также генсек ООН Антониу Гутерриш и директор МВФ Кристин Лагард.



Участие в работе форума приняли представители 150 государств (в 2023-м – только 130). В настоящее время о таком уровне представительства Китай и не мечтает. И на то есть причины.





У Орбана и Путина есть о чем поговорить / Фото росСМИ

Буквально за 15 – 20 лет мир увидел подъем и начало упадка концепта Китая как сверхдержавы. Когда-то классик о другом, но похожем случае говорил: "От кларнета твоего окрашенная дудка осталась".

Именно на не слишком качественный музыкальный прибор ныне похож Третий форум "Один пояс – один путь". То, что когда-то воспринималось как альтернатива и свежее дыхание визионеров, сегодня превратилось в съезд сателлитов и союзников, прибывших к гегемону после проигрыша в геополитических и экономических баталиях для перегруппировки или рекреации.



План Шелкового пути с морской ветвью / Инфографика Yauaaisnhaongwaix

Какая цель визита Путина к Си

Изюминкой мероприятия будет участие в форуме представителей Талибана. Афганских террористов в Пекине будут представлять "исполняющий обязанности министра торговли и промышленности" Хаджи Нуриддин Азизи. Похоже, только логистические проблемы помешали Китаю пригласить на форум еще и представителей ХАМАС.

Тем не менее будут и другие коллеги по международному терроризму. В частности, говорится о Владимире Путине. Для российского лидера это уникальная возможность показать, что он не в изоляции (как, кстати, и для еще одного обиженного на мир – президента Сирии Башара Асада). Именно так следует трактовать визит в Пекин Путина.

С начала полномасштабного вторжения в Украину его армии, российский диктатор не решался покидать пределы России. Был только в Иране и Кыргызстане. Из-за выданного МУС ордера на арест за военные преступления Путин не поехал на саммит БРИКС, пропустил индийский саммит G20, а также не мог подняться на трибуну ООН.

С ним хотели встречаться только такие же изгнанники или зависимые (в Пекине это уже успел сделать Виктор Орбан). Китай – это исключение. Здесь уже сам Путин выступает в роли зависимого и зависимость эта растет. Россия потеряла европейские и другие рынки и вынуждена переориентировать всю экономику на Китай. Именно в роли руководителя сырьевого придатка и администратора крупного рынка сбыта прибыл Владимир Путин в КНР, чтобы он себе не думал.

В программе визита Путина отмечена и встреча с Си и якобы обсуждение большой политики, однако это скорее то, что о себе думают Россия и Китай. В реальности они не создают альтернативный полюс, а просто глубже залегают на дно.



Си и Путин / Фото росСМИ

Ни Россия, ни Китай пока не способны предложить миру интересную и жизнеспособную альтернативу на будущее: ни идеологически, ни культурно, ни технологически, и точно уж не экономически. Мир выбрал демократию, Бэтмена и "Кока-колу". Они ведь интересные, понятные и работают, в отличие от "русского мира" и "Одного пояса".