Влиятельный Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) 28 апреля 2025 года обнародовал свой традиционный годовой отчет с анализом расходов стран мира на оборону.

Выводы экспертов однозначны – мы живем в эпоху беспрецедентного роста военных расходов. 24 Канал подробнее рассказывает, что скрывается за "голыми цифрами" статистики.

Мир массово вооружается: о чем свидетельствует отчет SIPRI

По данным SIPRI, в 2024 году более 100 стран мира существенно увеличили расходы на оборону (и войну). В 2024-м они растут 10 год подряд и уже достигли показателей в 2 718 миллиардов долларов США (то есть почти 3 триллиона), что на 9,4% больше, чем в 2023 году.

Это является самым стремительным годовым ростом по крайней мере со времен окончания холодной войны. Сам SIPRI оперирует данными, начиная с 1988 года.



Мировые военные расходы по регионам, 1988 – 2024 года / Инфографика SIPRI

Ежегодное обновление базы данных СИПРИ о военных расходах доступно на сайте www.sipri.org.

На топ-5 крупнейших военных расходов – США, Китай, Россию, Германию и Индию – приходится 60% мировых расходов, а их совокупные расходы составляют 1 635 миллиардов долларов США.

Военные расходы выросли во всех регионах мира, но наибольший рост демонстрируют Европа и так называемый Ближний Восток.

Пробуждение Европы: кто тратит больше всех

Лидером в Европе по росту в абсолютных числах является Германия, которая увеличила расходы на 28% – до 88,5 миллиарда долларов. Это, на минутку, уже четвертый военный бюджет на планете – после США, КНР и России (в 2023 году немцы были лишь седьмыми). При этом Берлин до сих пор "плавает" в пределах объективно устаревших 2% расходов на оборону от валового внутреннего продукта (ВВП), который предусматривали те самые "стандарты НАТО" и которые сейчас неофициально стремятся к ориентиру в 3,5%.

Лидером роста расходов в процентах к ВВП в Европе является Польша. Военные расходы страны в 2024 году выросли на 31 процент до 38,0 миллиарда долларов, что составляет 4,2% ВВП страны. Сейчас Варшава подает хороший пример всем, и Германии стоит равняться на своего восточного соседа.

Собственно, это и должно произойти в 2025-м. По итогам 2025-го Германия гарантированно еще "вырастет" и это будет четвертый год подряд для нее. Здесь есть объяснение и оно связано с "эффектом низкой базы", потому что последние 30 лет ФРГ только сокращала, а точнее – уничтожала собственные вооруженные силы.



Поэтому с началом полномасштабного российского вторжения и предательства США, которые фактически оставили Европу один на один с агрессивной Россией, в Германии не существует других вариантов, как значительно больше тратить на оборону.

Для этого по инициативе канцлера Шольца был создан спецфонд на 100 миллионов евро, а новый канцлер Мерц получит важнейший инструмент в виде отмены Бундестагом предыдущего созыва так называемого "долгового тормоза", что позволит увеличить в разы финансирование модернизации и переоснащения Бундесвера, а главное – это будет происходить в тесном взаимодействии с Украиной.

В 2024 году Великобритания увеличила свои военные расходы на 2,8% до 81,8 миллиарда долларов, став шестой страной в мире по объему таких расходов.

увеличила свои военные расходы на 2,8% до 81,8 миллиарда долларов, став шестой страной в мире по объему таких расходов. Военные расходы Франции выросли на 6,1% до 64,7 миллиарда долларов, что делает ее девятой страной по наибольшему объему военных расходов.

выросли на 6,1% до 64,7 миллиарда долларов, что делает ее девятой страной по наибольшему объему военных расходов. Швеция увеличила свои военные расходы на 34% в 2024 году до 12,0 миллиарда долларов. В первый год членства в НАТО военное бремя Швеции достигло 2% ВВП.



Доля мировых военных расходов 15 стран с наибольшими расходами в 2024 году / Инфографика SIPRI

В целом все члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2024 году. Общие военные расходы членов НАТО составили 1 506 миллиардов долларов или 55 процентов мировых военных расходов. Из 32 членов НАТО 18 потратили на свои вооруженные силы не менее 2% ВВП, по сравнению с 11 в 2023-м, что является самым высоким показателем со времени принятия НАТО руководящих принципов по расходам в 2014 году.

Европейские члены НАТО в целом потратили 454 миллиарда долларов, что составляет 30% от общих расходов Альянса в 2024 году. Но этого до сих пор недостаточно, поскольку опасность России для Европы так же остается.

Зверь с Востока: сколько тратит Россия

Государство-агрессора со столицей в Москве авторы SIPRI также "засунули" в Европу, благодаря чему военные расходы субконтинента выросли на 17% – до 693 миллиардов долларов.

Официальные военные расходы России в 2024 году достигли 149 миллиардов долларов США, что на 38% больше, чем в 2023 году, и вдвое больше, чем в 2015 году.

Это составляет 7,1% ВВП России и 19% всех российских государственных расходов.

Но нужно заметить, что SIPRI оперирует открытыми данными и не имеет доступа к бухгалтерии тоталитарных и закрытых стран, поэтому оперирует только теми данными, которые условные Иран, КНДР и Россия хотят показать.



Также эксперты SIPRI не могут учесть небюджетные тайные расходы стран, чем, например, активно пользуется Россия.

Украинский рекорд: сколько тратит Киев

Наше государство, по оценкам SIPRI, является мировым лидером расходов на оборону, если считать доли ВВП. Это треть всех расходов страны – 34% (то есть в 17 раз больше, чем у упомянутой выше Германии). Сейчас фактически все налоговые поступления, а также значительная часть финансовой помощи союзников и партнеров идет на финансирование национального сопротивления и отпор российской агрессии.



Военные расходы, как доля валового внутреннего продукта, по странам, 2024 год / Инфографика SIPRI

Общие военные расходы Украины выросли на 2,9 процента и достигли 64,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 43% российских расходов.

В 2024 году Украина имела наибольшее военное бремя среди всех стран мира. Такая цена свободы и сопротивления, но другого варианта Украина и украинцы не имеют, если этого не будет – Россия победит и тогда наше государство исчезнет в прямом смысле. А как это происходит, россияне уже показали на примере Бучи, Бахмута, Изюма и других городов и сел.

Как вооружается Ближний Восток

На Ближнем Востоке драматически растут расходы Израиля – за 2024 год это скачок на 65%, вплоть до 46,5 миллиарда долларов.

Удивляться здесь также не стоит, потому что на это время пришлась война в Газе, операция против "Хезболлы" в Ливане, расширение зоны оккупации в Сирии, массированные авианалеты на Йемен и Иран, а также регулярные и огромные расходы на ПВО и ПРО.

Всего же военные расходы на Ближнем Востоке в 2024 году достигли примерно 243 миллиардов долларов США, что на 15 процентов больше, чем в 2023 году, и на 19 процентов больше, чем в 2015 году.

При этом несмотря на распространенные ожидания, что многие страны Ближнего Востока увеличат свои военные расходы в 2024 году, значительный рост был ограничен Израилем и Ливаном. В то же время в других странах либо не увеличили существенно расходы в ответ на войну в Газе, либо не смогли этого сделать из-за экономических ограничений.

Саудовская Аравия в 2024 году была лидером по объему военных расходов среди стран на Ближнем Востоке и седьмой в мире. Ее военные расходы несколько выросли на 1,5%, достигнув примерно 80,3 миллиарда долларов, но все равно на 20% ниже, чем в 2015 году, когда доходы страны от продажи нефти достигли пика.

Военные расходы Ирана сократились на 10% в реальном выражении до 7,9 миллиарда долларов в 2024 году, несмотря на его участие в региональных конфликтах и поддержку региональных марионеток.

Влияние санкций на Иран серьезно ограничило его возможности увеличивать расходы. Но надо учитывать, что пока нет надежных цифр для анализа военного сотрудничества Ирана с Россией. Поэтому аналитика по Ирану – это "черная дыра", в которой скрываются его подземные ракетные города, обладающие потенциалом и удивить, и шокировать.

Что происходит с Америкой

Военные расходы США в 2024 году выросли на 5,7% и достигли 997 миллиардов долларов, что составляет 66% общих расходов НАТО и 37% мировых военных расходов в 2024 году.

Значительная часть бюджета США на 2024 год была направлена на модернизацию военного потенциала и ядерного арсенала США с целью сохранения стратегического превосходства над Россией и Китаем.

Какими будут расходы США в 2025 году – остается загадкой. Потому что с одной стороны есть заявления министра обороны об увеличении бюджета Пентагона до исторического триллиона долларов, а с другой – драматические сокращения оборонного ведомства по инициативе Илона Маска. Они уже приобрели признаки чисток и часто направлены на очень чувствительные оборонные сектора, такие как ядерная безопасность, разведка, разработка новых видов оружия и тому подобное.

Также последние события доказали, что США существенно отстают в так называемой войне дронов, а американский флот проигрывает китайскому. Кроме того, у Америки есть системная проблема с оборонными закупками, а также разработкой и внедрениями новых технологий. Оборонный сектор и промышленность слишком забюрократизированы, коррумпированы и неэффективны. Решает ли эти проблемы увольнение Маском ведущих инженеров, вместо проверки подрядчиков, или открытие министром Хегсетом специальной гримерки – вопрос риторический.

Азия – равнение на Китай

Китай сейчас второй в мире по объему военных расходов. В 2024-м Пекин увеличил свои военные расходы на 7% до примерно 314 миллиардов долларов США. Это стало результатом тридцатилетнего роста подряд.

На Китай приходится 50 официальных процентов всех военных расходов в Азии и Океании, инвестируя в постоянную модернизацию своих вооруженных сил и расширение возможностей кибервойны и ядерного арсенала. Для чего и как долго это будет продолжаться – очень интересный вопрос, и частичное "умывание рук" США в вопросе поддержки Тайваня может быть частью ответа.

Расходы Тайваня выросли на 1,8% в 2024 году и достигли 16,5 миллиарда долларов.

На фоне рисков имени Трампа, которые в 2024 году уже имелись, но не были конкретизированы, оставленной наедине чувствует себя не только Европа, но и ее азиатские союзники.

Так, военные расходы Японии выросли на 21% до 55,3 миллиарда долларов в 2024 году, что является самым большим годовым приростом с 1952 года. Ее военное бремя достигло 1,4% ВВП, что является самым высоким показателем с 1958 года. Очень легко предположить, что в 2025-м году эта тенденция продолжится, а расходы еще больше возрастут. Таким будет эффект от авантюрных заявлений и действий США.

Военные расходы Индии, пятой по величине в мире, выросли на 1,6% до 86,1 миллиарда долларов.

Африка – дешево и сердито

Военные расходы в Африке в 2024 году составили 52,1 миллиарда долларов США, что на 3% больше, чем в 2023 году, и на 11 процентов больше, чем в 2015 году.

Но мы знаем, что в Африке воюют не деньгами, а всем остальным. И именно здесь, к сожалению, традиционно больше всего жертв. Здесь есть "конфликты на любой вкус" – это и гражданские войны, и государственные перевороты, и освободительные соревнования, и война с терроризмом.



Здесь действуют повстанцы, регулярные части, наемники со всех уголков мира, а особенно – России (новая версия "Вагнера"), террористы и просто религиозные фанатики. И все это очень и очень бюджетно, потому что большинство участников не имеют денег на самолеты и обходятся мачете, "калашами", а теперь еще и "мавиками". Сейчас они есть на вооружении даже у туарегов, не говоря уже о суданских правительственных войсках.

Континент в силу разных причин является неким пороховым погребом, и проще перечислить африканские страны, где сейчас нет угрозы новой войны, чем где она либо есть, либо может взорваться. Особенно, когда остальному миру сейчас явно не до Африки.

Тревожные выводы

Не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, к чему все идет. Достаточно лишь открыть ленту текущих новостей, но с цифрами все это выглядит еще страшнее. Потому что зафиксирован самый быстрый годовой рост после окончания холодной войны, а значит – есть основания считать, что мир на пороге большого глобального столкновения и далеко не факт, что оно будет в "холодном формате".

Собственно, не было оно "холодным" и тогда, ведь мир содрогался от так называемых локальных войн, которые по масштабам и количеству жертв часто выходили за пределы определения, просто они не происходили в Европе, а болтались "где-то на периферии".

Сейчас же ситуация совсем другая, потому что имеем и крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой, и немало других войн, которые благодаря интернету внезапно оказались на расстоянии вытянутой руки, на ладони которой лежит смартфон.

С чем имеет дело мир в 2025 году:

война в Украине и ядерный шантаж России в адрес союзников Украины;

конфликт в Газе и Ливане;

последствия гражданской войны в Сирии и "курдский вопрос";

война с ИГИЛ и другими террористическими организациями, в частности африканскими "филиалами" исламистов;

обострение ситуации вокруг Ирана и угрозы Тегерана в адрес всех союзников США в регионе;

операция США против йеменских хуситов и их блокада Красного моря;

гражданская война в Судане;

противостояние в Эфиопии;

конфликт в Сахеле;

война за сферы влияния в Ливии;

конфликт Конго и Руанды;

очередное обострение между Пакистаном и Индией;

проблема КНДР и участие экспедиционного корпуса корейских коммунистов в войне против Украины;

столкновения на границе Армении и Азербайджана;

проблема Тайваня и агрессивные действия Китая в Южно-Ккитайском море;

планы Венесуэлы по аннексии Гайаны;

угрозы Трампа в адрес Панамы, Мексики, Канады, Дании.

Это лишь краткий перечень тех конфликтов и противостояний, что на слуху и постоянно находятся в поле зрения, а еще есть немало других, которые оказались в силу разных причин на периферии внимания мира, но от этого не стали менее кровавыми. Кроме того, сейчас четко вырисовываются контуры новых конфликтов и противостояний, крупнейшим из которых, пожалуй, является потенциальная война между США и Китаем, которая совсем не теоретическая опция, особенно если учитывать непредсказуемость нового хозяина Белого дома и упрямство пекинского руководства.

Стоит понимать, что драматический рост военных расходов сейчас не достигается за счет экономического роста, потому что мир сейчас находится в почти рецессии и до сих пор испытывает последствия пандемии ковида. Это означает, что военные бюджеты наполняются за счет "социалки" и экономических компромиссов. Это может быть приемлемо для успешных стран (хотя далеко не всех), но должно стать дополнительным фактором нестабильности для бедных, а это уже новый шаг к общественным противостояниям.

Как повлияет на эту нестабильную ситуацию непродуманная таможенная война, которую развязали США против всего мира? Так вопрос уже не стоит, его давно стоит переделать с "как" на "когда".

Конечно, частично беспрецедентный рост мировых военных расходов можно списать на инфляцию и рост цен на оружие, которое становится все более технологичным, а такие войны, как в Украине, только доказывают, что нужны огромные запасы и массовость, потому что война будет именно такой, а не противостоянием компактных элитных отрядов и нажатием на кнопочки. Точнее, "кнопочки" будут также, но затраты на них и количество будет безумное. И все это в формате киберпанка, где сверхсовременное оружие может оказаться рядом с пушками времен Второй мировой.

Из всего этого имеем очень тревожный звоночек, точнее – прямой сигнал. Мир готовится к новой большой войне и предпочитает держать порох сухим, а "мавики" заряженными.