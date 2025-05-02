Впливовий Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) 28 квітня 2025 року оприлюднив свій традиційний річний звіт з аналізом витрат країн світу на оборону.

Висновки експертів однозначні – ми живемо в епоху безпрецедентного зростання військових витрат. 24 Канал детальніше розповідає, що ховається за "голими цифрами" статистики.

Світ масово озброюється: про що свідчить звіт SIPRI

За даними SIPRI, у 2024 році понад 100 країн світу суттєво збільшили витрати на оборону (та війну). У 2024-му вони зростають 10 рік поспіль і вже досягли показників у 2 718 мільярдів доларів США (тобто майже 3 трильйони), що на 9,4% більше, ніж у 2023 році.

Це є найстрімкішим річним зростанням принаймні з часів закінчення холодної війни. Сам SIPRI оперує даними, починаючи з 1988 року.



Світові військові витрати за регіонами, 1988 – 2024 роки / Інфографіка SIPRI

Щорічне оновлення бази даних СІПРІ про військові витрати доступне на сайті www.sipri.org.

На топ-5 найбільших військових витрат – США, Китай, Росію, Німеччину та Індію – припадає 60% світових витрат, а їхні сукупні витрати складають 1 635 мільярдів доларів США.

Військові витрати зросли в усіх регіонах світу, але найбільше зростання демонструють Європа й так званий Близький Схід.

Пробудження Європи: хто витрачає найбільше

Лідером у Європі за зростанням в абсолютних числах є Німеччина, яка збільшила витрати на 28% – до 88,5 мільярда доларів. Це, на хвилинку, вже четвертий воєнний бюджет на планеті – після США, КНР і Росії (у 2023 році німці були лише сьомими). При цьому Берлін досі "плаває" в межах об'єктивно застарілих 2% витрат на оборону від валового внутрішнього продукту (ВВП), який передбачали ті самі "стандарти НАТО" та які нині неофіційно прагнуть до орієнтиру в 3,5%.

Лідером зростання витрат у відсотках до ВВП в Європі є Польща. Військові витрати країни у 2024 році зросли на 31 відсоток до 38,0 мільярда доларів, що складає 4,2% ВВП країни. Нині Варшава подає добрий приклад усім, і Німеччині варто рівнятися на свого східного сусіда.

Власне, це і має статися у 2025-му. За підсумками 2025-го Німеччина гарантовано ще "зросте" і це буде четвертий рік поспіль для неї. Тут є пояснення і воно пов'язане з "ефектом низької бази", бо останні 30 років ФРН лише скорочувала, а точніше – знищувала власні збройні сили.



То ж з початком повномасштабного російського вторгнення і зради США, які фактично залишили Європу віч-на-віч з агресивною Росією, у Німеччині не існує інших варіантів, як значно більше витрачати на оборону.

Для цього за ініціативи канцлера Щольца було створено спецфонд на 100 мільйонів євро, а новий канцлер Мерц отримає надважливий інструмент у вигляді скасування Бундестагом попереднього скликання так званого "боргового гальма", що дозволить збільшити в рази фінансування модернізації та переоснащення Бундесверу, а головне – це буде відбуватися у тісній взаємодії з Україною.

У 2024 році Велика Британія збільшила свої військові витрати на 2,8% до 81,8 мільярда доларів, ставши шостою країною у світі за обсягом таких витрат.

збільшила свої військові витрати на 2,8% до 81,8 мільярда доларів, ставши шостою країною у світі за обсягом таких витрат. Військові витрати Франції зросли на 6,1% до 64,7 мільярда доларів, що робить її дев'ятою країною за найбільшим обсягом військових витрат.

зросли на 6,1% до 64,7 мільярда доларів, що робить її дев'ятою країною за найбільшим обсягом військових витрат. Швеція збільшила свої військові витрати на 34% у 2024 році до 12,0 мільярда доларів. У перший рік членства в НАТО військовий тягар Швеції сягнув 2% ВВП.



Частка світових військових витрат 15 країн з найбільшими витратами у 2024 році / Інфографіка SIPRI

Загалом усі члени НАТО збільшили свої військові витрати у 2024 році. Загальні військові витрати членів НАТО склали 1 506 мільярдів доларів або 55 відсотків світових військових витрат. З 32 членів НАТО 18 витратили на свої збройні сили щонайменше 2% ВВП, порівняно з 11 у 2023-му, що є найвищим показником з часу ухвалення НАТО керівних принципів щодо видатків у 2014 році.

Європейські члени НАТО загалом витратили 454 мільярди доларів, що становить 30% від загальних витрат Альянсу у 2024 році. Але цього досі недостатньо, оскільки небезпека Росії для Європи так само залишається.

Звір зі Сходу: скільки витрачає Росія

Державу-агресорку зі столицею в Москві автори SIPRI також "засунули" до Європи, завдяки чому військові витрати субконтиненту зросли на 17% – до 693 мільярдів доларів.

Офіційні військові витрати Росії у 2024 році сягнули 149 мільярдів доларів США, що на 38% більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2015 році.

Це складає 7,1% ВВП Росії та 19% усіх російських державних витрат.

Але потрібно зауважити, що SIPRI оперує відкритими даними й не має доступу до бухгалтерії тоталітарних і закритих країн, тому оперує лише тими даними, які умовні Іран, КНДР та Росія хочуть показати.



Також експерти SIPRI не можуть врахувати небюджетні таємні витрати країн, чим, наприклад, активно користується Росія.

Український рекорд: скільки витрачає Київ

Наша держава, за оцінками SIPRI, є світовим лідером витрат на оборону, якщо рахувати частки ВВП. Це третина всіх витрат країни – 34% (тобто в 17 разів більше, ніж у згаданої вище Німеччини). Нині фактично всі податкові надходження, а також значна частина фінансової допомоги союзників і партнерів йде на фінансування національного спротиву та відсіч російській агресії.



Військові витрати, як частка валового внутрішнього продукту, за країнами, 2024 рік / Інфографіка SIPRI

Загальні військові витрати України зросли на 2,9 відсотка і досягли 64,7 мільярда доларів, що еквівалентно 43% російських витрат.

У 2024 році Україна мала найбільший військовий тягар серед усіх країн світу. Така ціна свободи та спротиву, але іншого варіанту Україна та українці не мають, якщо цього не буде – Росія переможе і тоді наша держава зникне у прямому розумінні. А як це відбувається, росіяни вже показали на прикладі Бучі, Бахмута, Ізюму та інших міст і сіл.

Як озброюється Близький Схід

На Близькому Сході драматично зростають витрати Ізраїлю – за 2024 рік це стрибок на 65%, аж до 46,5 мільярда доларів.

Дивуватися тут також не варто, бо на цей час припала війна в Газі, операція проти "Хезболли" в Лівані, розширення зони окупації в Сирії, масовані авіанальоти на Ємен та Іран, а також регулярні й шалені витрати на ППО та ПРО.

Всього ж військові витрати на Близькому Сході у 2024 році сягнули приблизно 243 мільярдів доларів США, що на 15 відсотків більше, ніж у 2023 році, і на 19 відсотків більше, ніж у 2015 році.

При цьому попри поширені очікування, що багато країн Близького Сходу збільшать свої військові витрати у 2024 році, значне зростання було обмежене Ізраїлем і Ліваном. Натомість в інших країнах або не збільшили суттєво витрати у відповідь на війну в Газі, або не змогли цього зробити через економічні обмеження.

Саудівська Аравія у 2024 році була лідером за обсягом військових витрат серед країн на Близькому Сході та сьомою у світі. Її військові витрати дещо зросли на 1,5%, досягнувши приблизно 80,3 мільярда доларів, але все одно на 20% нижче, ніж у 2015 році, коли доходи країни від продажу нафти досягли піка.

Військові витрати Ірану скоротилися на 10% у реальному вираженні до 7,9 мільярда доларів у 2024 році, попри його участь у регіональних конфліктах і підтримку регіональних маріонеток.

Вплив санкцій на Іран серйозно обмежив його можливості збільшувати витрати. Але треба зважати, що наразі немає надійних цифр для аналізу воєнної співпраці Ірану з Росією. Тому аналітика по Ірану – це "чорна діра", в якій ховаються його підземні ракетні міста, що мають потенціал і здивувати, і шокувати.

Що відбувається з Америкою

Військові витрати США у 2024 році зросли на 5,7% і досягли 997 мільярдів доларів, що становить 66% загальних витрат НАТО і 37% світових військових витрат у 2024 році.

Значна частина бюджету США на 2024 рік була спрямована на модернізацію військового потенціалу і ядерного арсеналу США з метою збереження стратегічної переваги над Росією і Китаєм.

Якими будуть витрати США у 2025 році – залишається загадкою. Бо з одного боку є заяви міністра оборони про збільшення бюджету Пентагону до історичного трильйона доларів, а з іншого – драматичні скорочення оборонного відомства за ініціативи Ілона Маска. Вони вже набули ознак чисток і часто спрямовані на дуже чутливі оборонні сектори, як-от ядерна безпека, розвідка, розробка нових видів зброї тощо.

Також останні події довели, що США суттєво відстають у так званій війні дронів, а американський флот програє китайському. Крім того, Америка має системну проблему з оборонними закупівлями, а також розробкою і впровадженнями нових технологій. Оборонний сектор і промисловість надто забюрократизовані, корумповані та неефективні. Чи розв'язує ці проблеми звільнення Маском провідних інженерів, замість перевірки підрядників, чи відкриття міністром Гегсетом спеціальної гримерки – питання риторичне.

Азія – рівняння на Китай

Китай нині другий у світі за обсягом військових витрат. У 2024-му Пекін збільшив свої військові витрати на 7% до приблизно 314 мільярдів доларів США. Це стало результатом тридцятирічного зростання поспіль.

На Китай припадає 50 офіційних відсотків усіх військових витрат в Азії та Океанії, інвестуючи в постійну модернізацію своїх збройних сил і розширення можливостей кібервійни і ядерного арсеналу. Для чого та як довго це триватиме – дуже цікаве питання, і часткове "вмивання рук" США у питанні підтримки Тайваню може бути частиною відповіді.

Витрати Тайваню зросли на 1,8% у 2024 році та сягнули 16,5 мільярда доларів.

На тлі ризиків імені Трампа, які у 2024 році вже були наявні, але не були конкретизованими, залишеною наодинці почуває себе не лише Європа, але і її азійські союзники.

Так, військові витрати Японії зросли на 21% до 55,3 мільярда доларів у 2024 році, що є найбільшим річним приростом з 1952 року. Її військовий тягар досяг 1,4% ВВП, що є найвищим показником з 1958 року. Дуже легко припустити, що у 2025-му році ця тенденція продовжиться, а витрати ще більше зростуть. Таким буде ефект від авантюрних заяв і дій США.

Військові витрати Індії, п'ятої за величиною у світі, зросли на 1,6% до 86,1 мільярда доларів.

Африка – дешево і сердито

Військові витрати в Африці у 2024 році склали 52,1 мільярда доларів США, що на 3% більше, ніж у 2023 році, і на 11 відсотків більше, ніж у 2015 році.

Але ми знаємо, що в Африці воюють не грошима, а всім іншим. І саме тут, на жаль, традиційно найбільше жертв. Тут маємо "конфлікти на будь-який смак" – це й громадянські війни, і державні перевороти, і визвольні змагання, і війна з тероризмом.



Тут діють повстанці, регулярні частини, найманці з усіх куточків світу, а особливо – Росії (нова версія "Вагнеру"), терористи та просто релігійні фанатики. І все це дуже й дуже бюджетно, бо більшість учасників не мають грошей на літаки й обходяться мачете, "калашами", а тепер ще й "мавіками". Нині вони є на озброєнні навіть у туарегів, не кажучи вже про суданські урядові війська.

Континент через різні причини є таким собі пороховим льохом, і простіше перелічити африканські країни, де нині немає загрози нової війни, ніж де вона або є, або може вибухнути. Особливо, коли решті світу нині явно не до Африки.

Тривожні висновки

Не потрібно бути великим експертом, щоб зрозуміти, до чого все йде. Достатньо лише відкрити стрічку поточних новин, але з цифрами все це виглядає ще страшніше. Бо зафіксовано найшвидше річне зростання після закінчення холодної війни, а значить – є підстави вважати, що світ на порозі великого глобального зіткнення і далеко не факт, що воно буде у "холодному форматі".

Власне, не було воно "холодним" і тоді, адже світ здригався від так званих "локальних війн", які за масштаби та кількістю жертв часто виходили за межі визначення, просто вони не відбувалися в Європі, а бовваніли "десь на периферії".

Нині ж ситуація геть інша, бо маємо і найбільший воєнний конфлікт в Європі з часів Другої світової, і чимало інших війн, які завдяки інтернету раптово опинилися на відстані витягнутої руки, на долоні якої лежить смартфон.

З чим має справу світ у 2025 році:

війна в Україні та ядерний шантаж Росії на адресу союзників України;

конфлікт у Газі та Лівані;

наслідки громадянської війни в Сирії та "курдське питання";

війна з ІДІЛ та іншими терористичними організаціями, зокрема африканськими "філіями" ісламістів;

загострення ситуації навколо Ірану та погрози Тегерану на адресу усіх союзників США в регіоні;

операція США проти єменських хуситів і їхня блокада Червоного моря;

громадянська війна в Судані;

протистояння в Ефіопії;

конфлікт в Сахелі;

війна за сфери впливу в Лівії;

конфлікт Конго і Руанди;

чергове загострення між Пакистаном та Індією;

проблема КНДР та участь експедиційного корпусу корейських комуністів у війні проти України;

сутички на кордоні Вірменії та Азербайджану;

проблема Тайваню та агресивні дії Китаю у Південнокитайському морі;

плани Венесуели щодо анексії Гаяни;

погрози Трампа на адресу Панами, Мексики, Канади, Данії.

Це лише короткий перелік тих конфліктів і протистоянь, що на слуху і постійно перебувають у полі зору, а ще є чимало інших, які опинилися в силу різних причин на периферії уваги світу, але від того не стали менш кривавими. Крім того, нині чітко вимальовуються контури нових конфліктів і протистоянь, найбільшим з яких, мабуть, є потенційна війна між США та Китаєм, яка геть не теоретична опція, особливо якщо враховувати непередбачуваність нового господаря Білого дому та впертість пекінського керівництва.

Варто розуміти, що драматичне зростання воєнних витрат зараз не досягається коштом економічного зростання, бо світ нині перебуває у майже рецесії та досі відчуває наслідки пандемії ковіду. Це означає, що воєнні бюджети наповнюються коштом "соціалки" та економічних компромісів. Це може бути прийнятно для успішних країн (хоча далеко не всіх), але має стати додатковим фактором нестабільності для бідних, а це вже новий крок до громадських протистоянь.

Як вплине на цю нестабільну ситуацію непродумана митна війна, яку розв'язали США проти всього світу? Так питання вже не стоїть, його давно варто переробити з "як" на "коли".

Звісно, частково безпрецедентне зростання світових військових витрат можна списати на інфляцію та зростання цін на зброю, яка стає все більш технологічною, а такі війни, як в Україні, лише доводять, що потрібні величезні запаси та масовість, бо війна буде саме такою, а не протистоянням компактних елітних загонів і натисканням на кнопочки. Точніше, "кнопочки" будуть також, але витрати на них і кількість буде шалена. І все це в форматі кіберпанку, де надсучасна зброя може опинитися поряд із гарматами часів Другої світової.

З усього цього маємо дуже тривожний дзвіночок, точніше – прямий сигнал. Світ готується до нової великої війни та воліє тримати порох сухим, а "мавіки" зарядженими.