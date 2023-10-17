Также Путин просит помощь у Китая, чтобы склонить Украину к переговорам с Россией. Политтехнолог Михаил Шейтельман проанализировал 24 Каналу интервью российского диктатора.

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Что наговорил Путин

Во время интервью Владимир Путин в очередной раз взялся рассказывать о якобы "неудачном" контрнаступлении ВСУ, "огромных" потерях Украины. Он понимает, что китайцы не будут проверять эту информацию и надеются на их полное доверие, считает Шейтельман.

Также российский диктатор очень восхвалял президента Китая Си Цзиньпина. Мол, у китайского лидера "дальновидный и стратегический разум", что это "отличает настоящего мирового лидера от временных правителей, которые приходят на пять минут, чтобы покрасоваться".

Сейчас он поедет с очередными просьбами, унижаться. Ему нужны деньги, инвестиции, снаряды. Он едет что-нибудь просить. Кстати, даже в этой речи он просит о встрече с Си Цзиньпином. Внутри интервью есть фраза: "Я надеюсь, что у Си Цзиньпина найдется время встретиться со мной лицом к лицу",

– подчеркнул он.

Политтехнолог отметил, что кремлевский диктатор обращается ко всем, к кому может, чтобы просить помощи, чтобы склонить Украину к переговорам с Россией. Известно, что наше государство не будет проводить переговоров с военным преступником Путиным. Содействие в этом вопросе он просит и у Си Цзиньпина.

В интервью Путин припомнил "мирный план" Китая. Российский диктатор сказал, что нужно взять его за основу. А впоследствии он отрицал существование мирового порядка, то есть устава ООН.

"Китайский мирный план наоборот построен вокруг устава ООН. Там в первом пункте сказано, что все государства имеют право на суверенитет и территориальную целостность согласно уставу ООН. Поэтому выходит, что, с одной стороны, Путин говорит, что возьмем этот план. А с другой стороны, что он якобы бессодержателен, потому что основан на том, что невозможно", – обратил внимание Шейтельман.

Шейтельман об интервью Путина: смотрите видео

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