Международное сообщество ищет пути разрешения конфликта на Ближнем Востоке. К примеру, Энтони Блинкен уже дважды приезжал в Израиль. Президент страны-террористки России Владимир Путин также вмешался в эти процессы.

Смотрите также Осталось 24 часа: ВОЗ предупредила о приближении Сектора Газа к катастрофе

Забыл о войне в Украине

Путин поговорил с Нетаньяху и, как пишет The Times of Israel, "был крайне критичен по отношению к Израилю в своих заявлениях". Он даже сравнил Израиль и нацистскую армию, впрочем, якобы непрямо. Ранее в СМИ уже была информация, что Путин сравнил блокаду Сектора Газа Израилем с блокадой Ленинграда во время Второй мировой.

Это было их первое общение с начала новой войны на Ближнем Востоке.

В Кремле прокомментировали разговор гораздо более сдержанно: Путин якобы выразил соболезнования семьям погибших израильтян, осудил то, что жертвами боевых действий стали гражданские, и сказал, что Россия пытается нормализовать ситуацию и предотвратить гуманитарную катастрофу в Секторе Газа. Для этого он говорил по телефону с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.

Обратите внимание! Россия в который раз пытается играть роль миротворца, что-то подобное мы только что видели в Нагорном Карабахе. Разговоры о мирном политико-дипломатическом урегулировании и осуждении смерти гражданских на Ближнем Востоке очень циничны на фоне войны России против Украины. Особенно слова о прекращении огня и "неприемлемости любых форм насилия в отношении гражданских".

Смотрите также Есть конкретные факты: как Кремль разрабатывает и финансирует терроризм Палестины

Путин "забыл" об Израиле, а теперь "вспомнил"

Многие мировые лидеры с начала нападения ХАМАС на Израиль звонили Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования. Но не глава Кремля. Тем временем война против ХАМАС продолжается уже десятый день – вряд ли у Путина не нашлось времени. А на российском телевидении вообще стебутся с израильских военных и хвалят террористов.

Какими были отношения Путина с Нетаньяху до нападения ХАМАС и при чем здесь Иран – читайте на 24 Канале.