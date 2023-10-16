Міжнародна спільнота шукає шляхи вирішення конфлікту на Близькому Сході. Наприклад, Ентоні Блінкен уже двічі приїздив до Ізраїлю. Президент країни-терористки Росії Владімір Путін також утрутився в ці процеси.

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Забув про війну в Україні

Путін поговорив із Нетаньягу і, як пише The Times of Israel, "був вкрай критичним щодо Ізраїлю у своїх заявах". Він навіть порівняв Ізраїль і нацистську армію, утім, нібито непрямо. Раніше у ЗМІ вже була інформація, що Путін порівняв блокаду Сектору Гази Ізраїлем із блокадою Ленінграду під час Другої світової.

Це було їхнє перше спілкування від початку нової війни на Близькому Сході.

У Кремлі прокоментували розмову значно стриманіше: Путін нібито висловив співчуття родинам загиблих ізраїльтян, засудив те, що жертвами бойових дій стали цивільні, та сказав, що Росія намагається нормалізувати ситуацію і запобігти гуманітарній катастрофі в Секторі Гази. Для цього він говорив телефоном із лідерами Палестини, Єгипту, Ірану та Сирії.

Зверніть увагу! Росія вкотре намагається грати роль миротворця, щось подібне ми щойно бачили у Нагірному Карабаху. Балачки про мирне політико-дипломатичне врегулювання та засудження смерті цивільних на Близькому Сході є дуже цинічним на тлі війни Росії проти України. Особливо слова про припинення вогню та "неприйнятність будь-яких форм насилля щодо цивільних".

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Путін "забув" про Ізраїль, а тепер "згадав"

Багато світових лідерів від початку нападу ХАМАС на Ізраїль дзвонили Нетаньягу, щоб висловити співчуття. Але не глава Кремля. Тим часом війна проти ХАМАС триває уже десятий день – навряд чи в Путіна не знайшлося часу. А на російському телебаченні взагалі стібуться з ізраїльських військових і хвалять терористів.

Якими були стосунки Путіна з Нетаньягу до нападу ХАМАС і до чого тут Іран – читайте на 24 Каналі.