Станом на 21:34 15 жовтня було відомо, що в Секторі Гази загинули 2 670 людей, а 9 600 – зазнали поранень. Своєю чергою, в Ізраїлі загинули 1 400 осіб, ще 3 418 – постраждалі.
В Ізраїлі ліквідували 1500 бойовиків ХАМАС. Окрім цього, повідомляли про 56 убитих та 700 поранених осіб на Західному березі, а також 12 загиблих у Лівані.
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Залишилась доба до катастрофи
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що в Секторі Гази води, електроенергії та палива залишилося лише на 24 години, після цього настане "справжня катастрофа".
Регіональний директор ВООЗ у Східному Середземномор'ї Ахмед Аль-Мандхарі заявив, що Сектор Гази повинен отримати конвої з допомогою, які зараз застрягли на прикордонному з Єгиптом переході "Рафах".
Якщо допомога не надійде, лікарі будуть змушені готувати свідоцтва про смерть для своїх пацієнтів,
– наголосив Регіональний директор ВООЗ у Східному Середземномор'ї.
Зауважимо, що в ООН також повідомляли про те, що палива для лікарень у Секторі Гази лишилося на добу. Раніше Ізраїль вирішив повністю заблокувати цей регіон – там не було ані світла, ані води.
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Коротко про ситуацію в Ізраїлі та Секторі Гази
- Наразі у Хан-Юнісі біженців більше, аніж мешканців. Раніше там жили 400 тисяч осіб, а тепер – мільйон. Хан-Юніс розміщений на півдні Сектора Гази. Саме через нього пролягає офіційний маршрут евакуації, оприлюднений ізраїльською владою.
- Люди мають дуже мало води та сплять на вулиці. Єгипет побоюється, що буде ще гірше, якщо відкрити пропускний пункт "Рафах". Адже тоді натовп просто змете все на своєму шляху. Кореспондент BBC заявив, що ситуація не схожа на попередні війни в Секторі Гази – все значно гірше.
- Україна намагається евакуювати своїх громадян з Близького Сходу. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, як триває цей процес.