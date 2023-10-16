Президент Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані 260 українців. Раніше він зазначав про відсутність безпечних умов для їх евакуації, як змінилася ситуація зараз.

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Чи можливий виїзд українців з Сектору Гази

За підсумками переговорів у Єгипті омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про перебіг підготовки до порятунку українців із Сектору Гази, де через блокаду з боку Ізраїлю немає електрики, газу, нестача їжі та води.

Лубінець заявив, що йому вдалося отримати запевнення від єгипетської влади, що евакуація громадян України у неї буде в пріоритеті. Посол України вже передав їй списки з українцями, які потребують евакуації.

Влада Єгипту максимально швидко працює над тим, щоб відкрити пункт перетину Рафах, через який буде відбуватиметься евакуація громадян іноземних держав,

– наголосив посадовець.

Зверніть увагу! Наразі влада Єгипту поки не надала офіційний дозвіл на відкриття пункту пропуску Рафах.

КПП Рафах розташований на кордоні між єгипетським Сінайським півостровом і контрольованою ХАМАС Газою. І це єдиний пункт перетину на територію, непідконтрольну Ізраїлю.

Нагадаємо, що евакуація іноземних громадян через КПП Рафах була запланована ще на 14 жовтня. Однак за дві години до її початку Ізраїль скасував свій дозвіл, заявивши, що не може гарантувати безпеку.

16 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що США, Ізраїль та Єгипет домовилися про припинення вогню на півдні для того, аби через КПП Рафах можна було виїхати іноземцям та у Сектор Гази завезти гуманітарну допомогу. Втім, у самому Ізраїлі цю інформацію спростували.

Чи будуть нові евакуаційні рейси з Ізраїлю

16 жовтня з Тель-Авіву вилетів другий евакуаційний літак з громадянами України. На борту перебувало 155 осіб. Він має приземлитися у місті Клуж, що в Румунії. Раніше 14 жовтня вдалося вивезти 207 українців, з них – 67 дітей.

Лубінець уточнив, що ізраїльська влада займається питанням евакуації і готова допомогти усім охочим виїхати. Вона планує виділити для іноземців, які хочуть поїхати, два великі літаки.