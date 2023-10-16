За наявною інформацією, на борті повітряного судна перебувають 155 наших земляків. Серед них – 107 жінок і 23 дитини.

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Літак приземлиться у Румунії

Як зазначають у посольстві України в Ізраїлі, 16 жовтня літак рейсу авіакомпанії HiSky вилетів з аеропорту "Бен Гуріон", що у Тель-Авіві. Він має прибути до міста Клуж, що у Румунії.

Посольством надано сприяння землякам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України,

– зазначають у посольстві.

Звернімо увагу, що перший евакуаційний рейс виконали пізно ввечері 14 жовтня. Про нього тоді повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Вивезти з Ізраїлю вдалося 207 українців, зокрема 67 дітей. Літак вилетів з Тель-Авіва та мав приземлитися у Бухаресті.

Україна працює над евакуацією

У своєму вечірньому зверненні 15 жовтня Володимир Зеленський наголосив, що українські дипломати, розвідка та сили безпеки надалі працюють над допомогою нашим землякам. Тим, хто опинився в Ізраїлі та на території Сектора Гази.

Триває евакуація українців з Ізраїлю: уже понад 200 людей вивезли до Румунії, переважно жінок і дітей. Готуються нові рейси. Відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у Секторі Гази,

– зауважив президент.

Глава держави зазначив, що виїзд з Сектора Гази наразі заблокований для громадян усіх країн. Водночас в Україні працюють з партнерами, щоб таки змогли евакуювати своїх громадян.

Президент підкреслив, що українські дипломати готові допомогти кожному громадянину, котрий цього потребує. Відтак, він звернувся до українців, щоб вони звернулися до дипломатичних представництв України та дотримувалися їхніх рекомендацій.

Нагадаємо, що зранку 7 жовтня бойовики ХАМАС масовано атакували ракетами Ізраїль, а також напали на його територію. Угруповання вдалося вибити з країни. Тепер же Ізраїль планує зачистку на території самого Сектора Гази.