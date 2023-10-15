Глава держави повідомив, що весь день енергетики та рятувальники дуже активно працюють на Херсонщині, а також в Донецькій області. Вони ліквідовують наслідки ударів по енергооб'єктах, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни почали бити по енергооб'єктах

Президент розповів, що в Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Українські ремонтні бригади роблять усе можливе, і станом на зараз у місті відновлене постачання електрики й майже в усіх районах є водопостачання, крім 10 будинків у Таврійському мікрорайоні.

Щодо цих будинків – ремонтні роботи мають завершитися завтра в першій половині дня. Маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше – по об'єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО – так, як це реально в наявних умовах,

– заявив Зеленський.

За його словами, це навіть більш ніж реально. Україна домовляється з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувались.

"Але, крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів зв'язку. Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну. Так само як на полі бою, в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними", – наголосив український лідер.