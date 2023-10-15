Наразі фахівці встановлюють, звідки прилетіла ракета. ООН вкотре закликала припинити конфлікт.

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У штаб-квартиру ООН в Лівані влучила ракета

Миротворці ООН у Лівані 15 жовтня заявили, що їхня база зазнала ракетного обстрілу, але ніхто не постраждав.

Наша штаб-квартира в Ен-Накурі була обстріляна ракетою, і ми працюємо над тим, щоб з'ясувати, звідки вона була випущена. Наші миротворці в цей час не були в укриттях. На щастя, ніхто не постраждав,

– повідомили у Тимчасових силах ООН в Лівані.

ХАМАС заявив, що випустив 20 ракет в бік Ізраїлю в цьому районі. Армія оборони Ізраїлю ж повідомила, що:

9 ракет перетнули територію Ізраїлю,

5 – були перехоплені,

а 4 – впали на відкритій місцевості.

"Ми продовжуємо активно взаємодіяти з владою по обидва боки "блакитної лінії" з метою деескалації ситуації, але, на жаль, попри наші зусилля, військова ескалація триває. Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам, як миротворцям, допомогти знайти рішення", – заявляють у ТСООНЛ.

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ЦАХАЛ повідомив про обстріли прикордонних постів на кордоні з Ліваном.

Через обстріл у містечку Штула загинув ізраїльський будівельник. Ще троє людей зазнали поранень. Це була щонайменше п'ята ракета, яку запустили з Лівану по півночі Ізраїлю 15 жовтня.

Відповідальність за атаки взяла терористична група "Хезболла". ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь по об'єктах терористів в Лівані. Бойовики "Хезболла" також обстріляли зі стрілецької зброї низку ізраїльських військових постів уздовж ліванського кордону.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що військові відкрили вогонь у відповідь, а бойові вертольоти завдали ударів в цьому районі.

Зверніть увагу! Ізраїль відклав наземну операцію проти ХАМАС. Підполковник Генерального штабу Армії оборони країни в запасі Марк Бабот пояснив, що Ізраїль у такий спосіб дав змогу цивільному населенню виїхати, після чого може розпочатися зачистка території від палестинських бойовиків.