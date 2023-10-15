Специалисты устанавливают, откуда прилетела ракета. ООН еще раз призвала прекратить конфликт.

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В штаб-квартиру ООН в Ливане попала ракета

Миротворцы ООН в Ливане 15 октября заявили, что их база подверглась ракетным обстрелам, но никто не пострадал.

Наша штаб-квартира в Эн-Накуре была обстреляна ракетой, и мы работаем над тем, чтобы выяснить, откуда она была выпущена. Наши миротворцы в это время не были в укрытиях. К счастью, никто не пострадал,

– сообщили во Временных силах ООН в Ливане.

ХАМАС заявил, что выпустил 20 ракет в сторону Израиля в этом районе. Армия обороны Израиля же сообщила, что:

9 ракет пересекли территорию Израиля,

5 – были перехвачены,

а 4 – упали на открытой местности.

"Мы продолжаем активно взаимодействовать с властью с обеих сторон "голубой линии" с целью деэскалации ситуации, но, к сожалению, несмотря на наши усилия, военная эскалация продолжается. Мы призываем все привлеченные стороны прекратить огонь и позволить нам, как миротворцам, помочь найти решение" , – заявляют в ВСООНЛ.

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ЦАХАЛ сообщил об обстрелах пограничных постов на границе с Ливаном.

Из-за обстрела в городке Штула погиб израильский строитель. Еще три человека получили ранения. Это была не менее пятая ракета, которую запустили из Ливана по северу Израиля 15 октября.

Ответственность за атаки взяла террористическая группа "Хезболла". ЦАХАЛ наносит ответные удары по объектам террористов в Ливане. Боевики "Хезболла" также обстреляли из стрелкового оружия ряд израильских военных постов вдоль ливанской границы.

Армия обороны Израиля сообщила, что военные открыли ответный огонь, а боевые вертолеты нанесли удары в этом районе.

Обратите внимание! Израиль отложил наземную операцию против ХАМАС. Подполковник Генерального штаба Армии обороны страны в запасе Марк Бабот объяснил, что Израиль таким образом дал возможность гражданскому населению уехать, после чего может начаться зачистка территории палестинских боевиков.