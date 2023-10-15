В 2018 году Нетта Эпштейн был одним из организаторов акции протеста молодежи приграничных с Газой районов. Его историю рассказал журналист Матан Цури.

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Парень накрыл телом гранату

В 2018 году 17-летний Нета стал одним из организаторов шествия молодежи из населенных пунктов, расположенных на границе с Газой, в Иерусалим.

В акции протеста приняли участие тысячи людей, которые пришли в кнессет, чтобы потребовать от депутатов обеспечения безопасности жителей находящегося на линии огня жителей региона. Тогда Эпштейн учился в выпускном классе в школе Шаар ха-Негев.

Нас поддержала молодежь со всей страны. Это лишний раз свидетельствует о том, насколько люди со всей страны понимают наши проблемы и что нам есть на кого положиться.

– рассказал он тогда в интервью "Едиот ахронот".

В минувшую субботу, 7 октября, Эпштейн погиб во время нападения террористов на поселки на границе с Сектором Газы. Боевики ворвались в дом, где жил парень вместе со своей девушкой Ирэн Шавит.

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"Мы находились на связи с самого начала нападения. Террористы ворвались на территорию кибуца и бросили гранату в комнату, где находились Нета и Ирэн. И тогда мой сын просто бросился на гранату и накрыл ее своим телом, спасая любимую. И он спас ее. Ирэн осталась в живых, а Нетта погиб как настоящий герой", – рассказала мать Неты, Аэлет Эпштейн.

Зоар Шпак из Кфар-Аза, сопровождавший шествие молодежи в кнессет 2018 года, также прокомментировал гибель парня.

"Эта молодежь просила только одного: "Дайте нам взрослеть в тишине". Но они не имели в виду тишину, в которой им так и не суждено стать взрослыми – и они остались молодыми навсегда. Прости нас, Нета. Мы верили в негласный договор, подписанный между гражданами страны и ее руководством, и считали, что в случае необходимости нас смогут защитить. Прости нас, что мы ошибались", – отметил Шпак.

Обратите внимание! По данным посольства Израиля в США, количество жертв в результате нападения ХАМАС пересекла тысячу. В настоящее время в стране более 1300 погибших. Также известно о более 3 тысячах пострадавших. Уже удалось идентифицировать 222 погибших солдата. Всех воинов собираются похоронить уже к концу недели.