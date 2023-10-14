В заявлении ЦАХАЛА говорится о готовности расширить наступление путем реализации широкого спектра наступательных оперативных планов. Они включают "общую и скоординированную атаку с воздуха, моря и суши".
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Израиль завершает подготовку к атаке
В ЦАХАЛе заявили, что завершают призыв сотен тысяч резервистов, а управление логистики работает над тем, чтобы обеспечить войска всем необходимым для наземного наступления.
В последние дни инструменты, необходимые для ведения боевых действий, были перевезены в места сбора, и на этом этапе разные подразделения Управления технологического и логистического обеспечения работают над завершением квалификации инструментов и оснащением их передовыми боевыми средствами по мере надобности,
– говорится в сообщении.
Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране.
"Они готовы повысить готовность к следующим этапам войны, с акцентом на значительную наземную операцию", – добавили военные.
Ожидается, что израильские бойцы начнут наземное вторжение в Сектор Газа. Однако на его масштабы и время проведения могут повлиять оперативные соображения, в частности:
- эвакуация палестинского гражданского населения с севера Газы,
- рост напряженности на северной границе Израиля
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Следует заметить, что армия Израиля уже стащила тяжелую боевую технику к границам Сектора Газа. В сети обнародован ряд соответствующих видео.
ЦАХАЛ стянул технику к границам: видео
Танки, БТР и гаубицы растянулись на сотни километров.
Израиль готов начать наземную операцию в Секторе Газа: видео