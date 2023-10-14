У заяві ЦАХАЛу мовиться про готовність розширити наступ шляхом реалізації широкого спектра наступальних оперативних планів. Вони включають "спільну і скоординовану атаку з повітря, моря і суші".

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Ізраїль завершує підготовку до атаки

У ЦАХАЛ заявили, що завершують призов сотень тисяч резервістів, а управління логістики працює над тим, щоб забезпечити війська всім необхідним для наземного наступу.

Останніми днями інструменти, необхідні для ведення бойових дій, були перевезені в місця збору, і на цьому етапі різні підрозділи Управління технологічного і логістичного забезпечення працюють над завершенням кваліфікації інструментів і оснащенням їх передовими бойовими засобами в міру потреби,

– мовиться у повідомленні.

Батальйони та солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні.

"Вони готові підвищити готовність до наступних етапів війни, з акцентом на значну наземну операцію", – додали військові.

Очікується, що ізраїльські бійці почнуть наземне вторгнення в Сектор Гази. Проте на його масштаби та час проведення можуть вплинути оперативні міркування, зокрема:

евакуація палестинського цивільного населення з півночі Гази,

зростання напруженості на північному кордоні Ізраїлю.

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Варто зауважити, що армія Ізраїлю вже стягнула важку бойову техніку до кордонів Сектору Гази. У мережі оприлюднили низку відповідних відео.

ЦАХАЛ стягнув техніку до кордонів: відео

Танки, БТР та гаубиці розтягнулися на сотні кілометрів.

Ізраїль готовий розпочати наземну операцію в Секторі Гази: відео

Зверніть увагу! За словами речника ЦАХАЛ, ізраїльські солдати наразі розосереджені по всій території держави, тож вони готові діяти одночасно на різних напрямках.