У заяві ЦАХАЛу мовиться про готовність розширити наступ шляхом реалізації широкого спектра наступальних оперативних планів. Вони включають "спільну і скоординовану атаку з повітря, моря і суші".
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Ізраїль завершує підготовку до атаки
У ЦАХАЛ заявили, що завершують призов сотень тисяч резервістів, а управління логістики працює над тим, щоб забезпечити війська всім необхідним для наземного наступу.
Останніми днями інструменти, необхідні для ведення бойових дій, були перевезені в місця збору, і на цьому етапі різні підрозділи Управління технологічного і логістичного забезпечення працюють над завершенням кваліфікації інструментів і оснащенням їх передовими бойовими засобами в міру потреби,
– мовиться у повідомленні.
Батальйони та солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні.
"Вони готові підвищити готовність до наступних етапів війни, з акцентом на значну наземну операцію", – додали військові.
Очікується, що ізраїльські бійці почнуть наземне вторгнення в Сектор Гази. Проте на його масштаби та час проведення можуть вплинути оперативні міркування, зокрема:
- евакуація палестинського цивільного населення з півночі Гази,
- зростання напруженості на північному кордоні Ізраїлю.
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Варто зауважити, що армія Ізраїлю вже стягнула важку бойову техніку до кордонів Сектору Гази. У мережі оприлюднили низку відповідних відео.
ЦАХАЛ стягнув техніку до кордонів: відео
Танки, БТР та гаубиці розтягнулися на сотні кілометрів.
Ізраїль готовий розпочати наземну операцію в Секторі Гази: відео