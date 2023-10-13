Ранее ООН предупреждала, что массовый побег такого количества людей – почти половина населения Газы – может привести к катастрофическим последствиям.

ХАМАС, почти неделю назад жестоко напавший на Израиль и с тех пор выпустивший тысячи ракет, отверг приказ об эвакуации и призвал людей оставаться в своих домах.

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Люди эвакуируются из Сектора Газа

Приказ об эвакуации, касающийся Сектора Газа, где проживают сотни тысяч палестинцев, вызвал широкую панику среди гражданского населения и гуманитарных работников. Израиль перекрыл доступ к продовольствию, воде и другим ресурсам и вызвал отключение электроэнергии на всей территории города.

Забудьте о еде, забудьте об электричестве, забудьте о топливе. Единственное, что сейчас беспокоит, – успеешь ли, выживешь ли,

– сказала Небал Фарсах, пресс-секретарь Палестинского Красного Полумесяца в городе Газа, рыдая от волнения.

Война уже унесла более 3000 жизней с обеих сторон и привела к росту напряженности в регионе. В последние дни Израиль обстреливал ливанскую боевую группу "Хезболла", что вызвало опасение еще большего конфликта, хотя сейчас на этой границе все спокойно.

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Эвакуация – сверхсложная задача

По информации CNN, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что предупреждение израильских военных о том, что более 1,1 миллиона гражданских должны эвакуироваться из Сектора Газа на юг в течение следующих 24 часов, является "сверхсложной задачей".

Мы понимаем, что они пытаются сделать: они пытаются вывести гражданское население из-под удара и честно предупредить его. Сейчас это сверхсложная задача. Это миллион людей и очень урбанистическая, плотная среда. Это уже зона боевых действий. Поэтому я не думаю, что кто-то недооценивает вызов, связанный с проведением эвакуации,

– заявил Кирби.

Он добавил, что США не хотят, чтобы кто-либо из гражданских пострадал.

"Очевидно, что чем больше времени будет у людей, тем лучше, но я бы позволил ЦАХАЛу рассказать о приказах, которые они отдают в рамках проводимых и планирующихся операций", – отметил Кирби.

По его словам, США продолжают:

выступать за безопасный проход из Газы,

"активно разговаривать" с израильскими и египетскими официальными лицами, однако пока вопрос остается закрытым.

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Тысячи людей направляются к югу на автомобилях и пешком

Корреспондент Al Jazeera прибыл в Дейр-аль-Бал, что к югу от Газы.

Обычно я доезжал сюда из города Газа за 15 минут, но на этот раз дорога заняла почти два часа из-за большого количества людей и семей, двигавшихся из северных и центральных районов Газы на юг, или на своих автомобилях, или пешком.

– рассказал журналист.

По дороге он стал свидетелем настоящей трагедии – тысячи людей несли своих детей, матрасы или небольшие сумки с самыми необходимыми вещами. Большинство тех, кто эвакуировался, шли пешком.

"Но все же большинство людей на севере и в городе Газа не эвакуировались. Некоторые из них говорили мне: "Куда мы можем пойти? Есть ли на юге какие-то настоящие приюты?". Они спрашивали, потому что все следят за новостями, от юга до севера, и знают, что в Секторе Газа нет безопасных мест", – подытожил корреспондент.



Люди двигаются к югу / Фото Al Jazeera