Кремль знал о готовящемся нападении. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, сообщает 24 Канал.
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ХАМАС посещал Москву
Юсов отметил, что ни для кого не секрет так называемые официальные визиты ХАМАС в Москву.
Это все было видно, зафиксировано. Встречи на самом высоком уровне. Так же то, с какой скоростью российская пропаганда, а также официальные лица путинского режима начали использовать атаки на Израиль, собственно, как продолжение войны против Украины, с обвинениями Украины, с абсолютно фейковыми и невероятными историями о каком-то поставляемом Украиной оружии,
– заметил представитель ГУР.
По его словам, это свидетельствует о том, что Кремль был проинформирован заранее и готовил это.
"И да, есть информация о том, что отдельные образцы трофейного вооружения американского, европейского производства были переданы Россией через контрабандные каналы, через так называемые ЧВК, собственно, боевикам ХАМАС. В частности, для реализации этих антиукраинских информационно-психологических операций", – подытожил Юсов.
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Российский след на Ближнем Востоке: коротко
- В Центре стратегических коммуникаций также сообщалось, что Россия может быть причастна к организации нападения ХАМАС на Израиль. Ведь палестинские террористы вряд ли бы смогли самостоятельно все спланировать. Москва надеялась, что действия боевиков отвлекут внимание от Украины.
- Вероятно, Россия передала террористам ХАМАС украинское оружие, которое захватила на поле боя, пытаясь дискредитировать наше государство. Захватчики будут убеждать Запад не передавать оружие Украине, поскольку она якобы продает вооружение террористам на регулярной основе.
- Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что россияне также будут запускать ИПСО о том, что якобы наше государство "призывает к насилию против мусульман". По его словам, Россия владела информацией о планах атаки на Израиль.