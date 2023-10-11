Кремль знав про підготовку нападу. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, повідомляє 24 Канал.

До теми "ХАМАС гірший за ІДІЛ": Нетаньягу показав моторошне фото з дитячої спальні

ХАМАС відвідував Москву

Юсов зазначив, що ні для кого не є секретом так звані офіційні візити ХАМАС до Москви.

Це все було видно, зафіксовано. Зустрічі на найвищому рівні. Так само те, з якою швидкістю російська пропаганда, а також офіційні особи путінського режиму почали використовувати атаки на Ізраїль, власне, як продовження війни проти України, зі звинуваченнями України, з абсолютно фейковими та неймовірними історіями про якусь зброю, яку Україна постачає,

– зауважив представник ГУР.

За його словами, це свідчить, що Кремль був проінформований заздалегідь і готував це.

"І так, є інформація про те, що окремі зразки трофейного озброєння американського, європейського виробництва були передані Росією через контрабандні канали, через так звані ПВК, власне, бойовикам ХАМАС. Зокрема, для реалізації цих антиукраїнських інформаційно-психологічних операцій", – підсумував Юсов.

Варто прочитати "А він хоч кудись доїжджав": навіщо Кадиров заволав про можливість підтримати Палестину

Російський слід на Близькому Сході: коротко