Крім того, президент Палестини Махмуд Аббас начебто планує відвідати Росію й зустрітися з Владіміром Путіним. Як розповів 24 Каналу російський правозахисник Марк Фейгін, такі відвідини традиційні для Кремля. Адже Махмуд Аббас колишній агент КДБ, тому надалі продовжує контактувати з Росією.

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Навіщо Кадиров заговорив про відправлення "миротворців" у Палестину

"Якщо говорити про Кадирова. Які "миротворці"? Куди вони доїдуть? А він хоч кудись доїжджав? У Ростов, наприклад. Це просто смішно. Нехай спробує. Нехай спробує ступити на територію Ізраїля. Невідомо, чим це закінчиться для його "миротворців"", – сказав російський правозахисник.

За словами Фейгіна, у заяві Кадирова читається пропагандистська риторика. Однак амбіції самопроголошеного глави Чечні залишаться в його мріях. Позаяк Рамзан Кадиров – це створена фігура Кремля.

Звісно, "Дон" має певні індульгенції від Путіна, тому й базікає такі речі. Адже іншим суб'єктам Росії, які сповідують іслам, не дозволено виступати з такими наративами.

За словами Кадирова нічого не стоїть. Він завжди щось обіцяє, але ніколи нічого не реалізовує,

– підкреслив Фейгін.

Що означатиме для Росії програш ХАМАС у війні проти Ізраїля

Як зауважив російський правозахисник, імовірно, бойовиків ХАМАС могли готувати найманці ПВК "Вагнера", але на території Сирії, зокрема навчати керувати БпЛА. Однак для цього потрібні суттєві докази.

Якщо такі факти будуть, то це буде жахливо для Москви. Як мінімум, Ізраїль змінить позицію з помірної на більш гарячу підтримку України у війні з Москвою,

– зазначив Фейгін.

Також, на його думку, якщо ХАМАС програє Ізраїлю, імовірно, для України це буде вигідно.

Фейгін також вважає, що затягування Заходу із постачанням зброї в Україну призвело до нового конфлікту на Близькому Сході.

Фейгін припустив, що означатиме програш ХАМАС для Росії: дивитися відео

"Якби з Москвою рішучіше діяли й постачали Україні зброю, можливо, все інакше б відбувалося. Натомість вже 20 місяців війна й не видно ні кінця ні краю, тому це стає спокусою в деяких місцях проводити подібні операції чи починати війни. Позаяк у цій мутній ситуації можна розв'язати свої проблеми", – зауважив російський правозахисник.

Однак, якщо Ізраїль досить швидко "приборкає" терористів ХАМАС, то Москва, найімовірніше, програє у цієї ситуації, ніж виграє. Адже Захід почне рішучіше надавати зброю нашій державі та Ізраїль стане міцнішим союзником України.

Російський слід на Близькому Сході