Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, зараз росіяни будуть намагатись зупинити військову допомогу Україні.
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Потрібно показати участь росіян
Як зазначив Роман Світан, росіяни беруть участь у Раді безпеки ООН і там активно порушуватимуть питання щодо військової допомоги України. Вони будуть переконувати не передавати нам зброю, бо вона нібито "потрапляє у "гарячі" точки".
І розвідкам, і нашим політикам потрібно доводити в інформаційному полі пряму участь росіян у нападі ХАМАС на Ізраїль та вбивстві ізраїльських громадян, що Росія передала захоплене озброєння ХАМАС для бойових дій. Якщо ми правильно подамо цю тему, то ми покажемо участь росіян у розв'язанні цієї війни,
– переконаний він.
Світан про участь росіян у нападі ХАМАС на Ізраїль: дивіться відео
Росія хоче дискредитувати Україну: що відомо
- У ГУР МО повідомили, що Росія може звинуватити ЗСУ, що нібито вони продають західну зброю для терористів ХАМАС, які атакують Ізраїль. Це масштабна ІПСО, яка має на меті дискредитувати Україну на Близькому Сході.
- За даними української розвідки, російське ГРУ вже передало терористам ХАМАС зброю, яку окупанти захопили на полі бою в Україні. Мовиться про озброєння, яке було виготовлене у США та країнах Євросоюзу. Згодом можуть з'явитися фейки про продаж Україною цієї зброї для ХАМАС.
- Зазначається, що ворог може взяти ці вкиди для чергових так званих "розслідувань", які публікуватимуть у західних ЗМІ. Зокрема, росіяни можуть використати коментарі зрадника з української прикордонної служби Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що окрім фейків про "постачання зброї" терористам ХАМАС, росіяни запускатимуть ІПСО, що нібито Україна "закликає до насильства проти мусульман". Однак це брехливі заяви, в які ніхто не повірить. Крім того, сама Росія володіла інформацією про плани атаки на Ізраїль.