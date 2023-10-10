Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, зараз росіяни будуть намагатись зупинити військову допомогу Україні.

Дивіться також Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення

Потрібно показати участь росіян

Як зазначив Роман Світан, росіяни беруть участь у Раді безпеки ООН і там активно порушуватимуть питання щодо військової допомоги України. Вони будуть переконувати не передавати нам зброю, бо вона нібито "потрапляє у "гарячі" точки".

І розвідкам, і нашим політикам потрібно доводити в інформаційному полі пряму участь росіян у нападі ХАМАС на Ізраїль та вбивстві ізраїльських громадян, що Росія передала захоплене озброєння ХАМАС для бойових дій. Якщо ми правильно подамо цю тему, то ми покажемо участь росіян у розв'язанні цієї війни,

– переконаний він.

Світан про участь росіян у нападі ХАМАС на Ізраїль: дивіться відео

Росія хоче дискредитувати Україну: що відомо