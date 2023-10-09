За даними української розвідки, окупанти можуть запустити фейки. Так, росіяни можуть звинуватити українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів.

Важливо Передає дрони та фінансує: Росія тісно співпрацює з бойовиками ХАМАС

Росія проводить кампанію з дискредитації України

Росія використовує напад терористів ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації проти України,

– заявили у ГУР МО України.

Як стало відомо, російське ГРУ вже передало терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

"Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі", – розповіли у розвідці.

Таким чином, ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ. Російські спецслужби планують використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних Сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів,

– наголосили у ГУР МО.

Росіяни знайшли в бойовиків ХАМАС "українську зброю"

Напередодні росіяни запустили фейк, що нібито палестинські терористи атакують Ізраїль зброєю з України. Вони запевняють, що ізраїльські військові затримали під Ашкелоном бойовиків, які мали при собі "українські протитанкові гранатомети".

У Міноборони прокоментували цю інформацію. Там наголосили, що нова "байка" Росії – це така собі спроба довести власну непричетність до терористів з ХАМАС.