Палестинське військове угруповання ХАМАС 7 жовтня напало на Ізраїль. Російські окупанти вирішили використати цей конфлікт у своїй антиукраїнській пропаганді.

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Чи то гранати, чи то граномети

Пропагандисти з країни-агресорки активно поширюють фейк про те, що ХАМАС воює проти Ізраїлю, використовуючи зброю з України. Зокрема, вони запевняють, що ізраїльські військові затримали під Ашкелоном бойовиків, які мали при собі "українські протанкові гранатомети", а чи то снаряди до них. Крім того, окупанти опублікували 12-секундне відео, на якому нібито бойовики демонструють зброю і стверджують, що саме Україна продала терористам західні зразки озброєння.

Навіщо росіянам ця брехня

Коментуючи черговий фейк окупантів, у Міноборони уточнили, що зброя, яку передають міжнародні партнери Україні, жодним чином не могла опинитися в руках палестинців. Адже союзники ретельно слідкують за переміщенням озброєнням та військовою технікою, які вони передають Києву.

У відомстві заявили, що нова "байка" Росії – це така собі спроба довести власну непричетність до терористів з ХАМАС.

Ну ми то знаємо про зустрічі високопосадовців Росії з лідерами та членами терористичної організації. Терористи давно співпрацюють з терористами,

– підкреслили у Міноборони.

Так, відомо, що Росія давно фінансує ХАМАС та передає йому зброю. За відкритими джерелами, Росія у 2023 році більше мільярда віддала на підтримку терористичного угруповання. Крім того, вона навчає палестинців як користуватися дронами зі скидом, які широко використовує у війні з Україною.

Військовий експерт Петро Черник і собі вказав на "недолугість" російського фейку. По-перше, Ізраїль є нашим стратегічним союзником. По-друге, ізраїльська модель зброї постачається самій Україні.

Саме Ізраїль є стратегічним союзником США, і саме США є стратегічним союзником України. Тому говорити про те, що ми могли теоретично продати таку зброю – неможливо,

– наголосив Черник.

Крім того, експерт наголосив, що зброю з України доставити морем чи суходолом – неможливо. Через Іран не можна – через санкції, через Єгипет, Сирію чи Йорданію не можна – бо немає відповідної логістики.

Чому Росії вигідна війна ХАМАС проти Ізраїлю