Про це 24 Каналу розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, зауваживши, потрібно змінити риторику, аби допомога Україні не зменшувалась на тлі подій в Єрусалимі.
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Як Кремль може використати події в Ізраїлі
Як зазначив Шлінчак, насамперед ситуація в Ізраїлі відвертає від війни в Україні. Для нас – це не дуже добре. Натомість для Росії – це дуже добре.
Найімовірніше, країна-терористка намагатиметься запропонувати якось "вирішити" цю ситуацію.
Я не виключаю, що Росія ще й скаже, що вона готова стати якимось посередником. Виступить із якимось мирним планом, почне посилати своїх посланців,
– зауважив Віктор Шлінчак.
Таким чином Росія пробуватиме легітимізуватися на міжнародній арені. Зокрема, показуватиме наскільки держава-агресорка "впливова" та готова бути "миротворцем". Адже в Україні не вийшло стати "миротворцем", тому Кремль спробує надолужити в Ізраїлі.
Що потрібно зробити, аби допомога Україні не зменшувалась
По-перше, заохочувати партнерів до спільних економічних проєктів. По-друге, кожна світова країна може стати бенефітом процесів, які відбудуться у післявоєнний час.
Шлінчак припустив, як Росія спробує використати події в Ізраїлі: дивитися відео
За словами Шлінчака, треба чітко прописувати кошториси та розуміти, у яких спільних підприємствах Україна та її партнери можуть брати участь. Крім того, варто зважати на те, де Україна конкуруватиме, а де допустить союзників на свій ринок.
Зараз мовиться уже не про якусь емпатію чи емоцію. Зараз уже треба говорити раціональними цифрами, підходами та аргументами,
– наголосив Віктор Шлінчак.
Ситуація в Ізраїлі
- Уранці 7 жовтня Ізраїль зазнав масованого ракетного удару з боку Сектору Гази. Починаючи з 06:28 ранку сигнали тривоги лунали в багатьох містах країни, зокрема, в Тель-Авіві та Єрусалимі.
- Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС, схоже, увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Уже відомо про щонайменше 22 загиблих і 545 поранених ізраїльтян.
- Палестинське угруповання ХАМАС взяло відповідальність за напад, а його збройне крило заявило, що запустило 5 тисяч ракет за 20 хвилин. За даними агентства Reuters, представник ізраїльських військових заявив, що бойовики проникли в країну "з парапланів, з моря і з землі" в різних місцях.