Про це 24 Каналу розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, зауваживши, потрібно змінити риторику, аби допомога Україні не зменшувалась на тлі подій в Єрусалимі.

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Як Кремль може використати події в Ізраїлі

Як зазначив Шлінчак, насамперед ситуація в Ізраїлі відвертає від війни в Україні. Для нас – це не дуже добре. Натомість для Росії – це дуже добре.

Найімовірніше, країна-терористка намагатиметься запропонувати якось "вирішити" цю ситуацію.

Я не виключаю, що Росія ще й скаже, що вона готова стати якимось посередником. Виступить із якимось мирним планом, почне посилати своїх посланців,

– зауважив Віктор Шлінчак.

Таким чином Росія пробуватиме легітимізуватися на міжнародній арені. Зокрема, показуватиме наскільки держава-агресорка "впливова" та готова бути "миротворцем". Адже в Україні не вийшло стати "миротворцем", тому Кремль спробує надолужити в Ізраїлі.

Що потрібно зробити, аби допомога Україні не зменшувалась

По-перше, заохочувати партнерів до спільних економічних проєктів. По-друге, кожна світова країна може стати бенефітом процесів, які відбудуться у післявоєнний час.

Шлінчак припустив, як Росія спробує використати події в Ізраїлі: дивитися відео

За словами Шлінчака, треба чітко прописувати кошториси та розуміти, у яких спільних підприємствах Україна та її партнери можуть брати участь. Крім того, варто зважати на те, де Україна конкуруватиме, а де допустить союзників на свій ринок.

Зараз мовиться уже не про якусь емпатію чи емоцію. Зараз уже треба говорити раціональними цифрами, підходами та аргументами,

– наголосив Віктор Шлінчак.

Ситуація в Ізраїлі