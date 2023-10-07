Об этом 24 Каналу рассказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, отметив, что нужно изменить риторику, чтобы помощь Украине не уменьшалась на фоне событий в Иерусалиме.

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Как Кремль может использовать события в Израиле

Как отметил Шлинчак, прежде всего, ситуация в Израиле отвернуться от войны в Украине. Для нас – это не очень хорошо. Для России – это очень хорошо.

Скорее всего, страна-террорист постарается предложить как-то "решить" эту ситуацию.

Я не исключаю, что Россия еще скажет, что она готова стать каким-то посредником. Выступит с мирным планом, начнет посылать своих посланцев,

– заметил Виктор Шлинчак.

Таким образом, Россия будет пытаться легитимизироваться на международной арене. В частности, будет показывать, насколько государство-агрессор "влиятельно" и готово быть "миротворцем". Ведь в Украине не получилось стать "миротворцем", поэтому Кремль попытается наверстать в Израиле.

Что нужно сделать, чтобы помощь Украине не уменьшалась

Во-первых, поощрять партнеров к общим экономическим проектам. Во-вторых, любая мировая страна может стать бенефитом процессов, которые произойдут в послевоенное время.

Шлинчак предположил, как Россия попытается использовать события в Израиле: смотреть видео

По словам Шлинчака, нужно четко прописывать сметы и понимать, в каких совместных предприятиях Украина и ее партнеры могут участвовать. Кроме того, стоит учитывать, где Украина будет конкурировать, а где допустит союзников на свой рынок.

Сейчас говорится уже не о какой-то эмпатии или эмоции. Сейчас уже нужно говорить рациональными цифрами, подходами и аргументами,

– подчеркнул Виктор Шлинчак.

Ситуация в Израиле