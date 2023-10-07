Об этом 24 Каналу рассказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, отметив, что нужно изменить риторику, чтобы помощь Украине не уменьшалась на фоне событий в Иерусалиме.
К теме Позвонил начальник, сказал взять пистолет, – рассказ живущего в Израиле украинца об атаке
Как Кремль может использовать события в Израиле
Как отметил Шлинчак, прежде всего, ситуация в Израиле отвернуться от войны в Украине. Для нас – это не очень хорошо. Для России – это очень хорошо.
Скорее всего, страна-террорист постарается предложить как-то "решить" эту ситуацию.
Я не исключаю, что Россия еще скажет, что она готова стать каким-то посредником. Выступит с мирным планом, начнет посылать своих посланцев,
– заметил Виктор Шлинчак.
Таким образом, Россия будет пытаться легитимизироваться на международной арене. В частности, будет показывать, насколько государство-агрессор "влиятельно" и готово быть "миротворцем". Ведь в Украине не получилось стать "миротворцем", поэтому Кремль попытается наверстать в Израиле.
Что нужно сделать, чтобы помощь Украине не уменьшалась
Во-первых, поощрять партнеров к общим экономическим проектам. Во-вторых, любая мировая страна может стать бенефитом процессов, которые произойдут в послевоенное время.
Шлинчак предположил, как Россия попытается использовать события в Израиле: смотреть видео
По словам Шлинчака, нужно четко прописывать сметы и понимать, в каких совместных предприятиях Украина и ее партнеры могут участвовать. Кроме того, стоит учитывать, где Украина будет конкурировать, а где допустит союзников на свой рынок.
Сейчас говорится уже не о какой-то эмпатии или эмоции. Сейчас уже нужно говорить рациональными цифрами, подходами и аргументами,
– подчеркнул Виктор Шлинчак.
Ситуация в Израиле
- Утром 7 октября Израиль испытал массированное ракетный удар со стороны Сектора Газа. Начиная с 06:28 утра сигналы тревоги звучали во многих городах страны, в частности, в Тель-Авиве и Иерусалиме.
- Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС, похоже, вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. Уже известно по меньшей мере 22 погибших и 545 раненых израильтян.
- Палестинская группировка ХАМАС взяла ответственность за нападение, а его вооруженное крыло заявило, что запустило 5 тысяч ракет за 20 минут. По данным агентства Reuters, представитель израильских военных заявил, что боевики проникли в страну "из парапланов, с моря и с земли" в разных местах.