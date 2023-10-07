Об этом сообщают израильские СМИ. В частности, террористы могли проникнуть в Израиль на дельтапланах и мотоциклах, сообщает 24 Канал.

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ХАМАС любым способом пытался проникнуть в Израиль

Палестинские боевики из ХАМАС после массированных ракетных обстрелов решили напрямую проникнуть на территорию Израиля из Сектора Газа. На кадрах можно увидеть, что для этого они использовали внедорожники и даже мотоциклы.

ХАМАС пытался проникнуть в Израиль из Сектора Газа: смотрите видео

Кроме этого, палестинские боевики придумывали новые способы попасть в Израиль. В частности, некоторые из них даже "штурмовали" страну с воздуха, пытаюсь залететь туда на дельтапланах.

Палестинцы залетали в Израиль на дельтапланах: смотрите видео

Пока неизвестно, удалось ли этим террористам проникнуть на израильскую территорию. В то же время Вооруженные Силы страны ведут активные боевые действия против ХАМАС.

Палестинец летит в Израиль на дельтаплане: смотрите видео

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