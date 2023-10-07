Такое решение было принято после того, как со стороны Сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 5 000 ракет. Об этом информирует пресс-служба ЦАХАЛ в сети, передает 24 Канал.
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Израиль бьет в ответ
Через несколько часов после того, как боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля, в ЦАХАЛ сообщили, что будут наносить ответные удары. В настоящее время представитель армии Израиля подтвердил, что страна действительно проводит контртеррористическую операцию в Секторе Газа.
Спикер ЦАХАЛ позволяет опубликовать название операции: "Железные мечи",
– говорится в сообщении.
По предварительной информации, десятки истребителей Военно-воздушных сил Израиля сейчас атакуют цели террористической организации ХАМАС в Секторе Газа в нескольких местах.
Что происходит в Израиле
- Около 06:20 ХАМАС нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Лидер террористической организации сообщил, что было выпущено около 5 000 ракет.
- Взрывы раздались во многих городах Израиля, на всей территории объявлена воздушная тревога. Ракеты из Сектора Газа атакуют гражданскую инфраструктуру. В сети уже опубликовали кадры, как одна из ракет попала в многоэтажку. Пока неизвестно количество жертв и раненых в Израиле, но в сети публикуют ужасные кадры, как погибшие лежат посреди улиц.
- В Израиле ввели военное положение и объявили широкомасштабный призыв резервистов ЦАХАЛ. В Минобороны страны заявили, что ХАМАС совершил "страшную ошибку", когда нанес массированный ракетный удар. Министр обороны Йоав Галант подчеркнул, что Израиль "выиграет эту войну".
- В настоящее время в Израиле прекратил работу международный аэропорт Бен-Гурион, граждан призывают оставаться в укрытиях. Кроме того, ЦАХАЛ запретил доступ к пляжам, а также ограничил движение на Юге страны вблизи границы Сектора Газа.