Таке рішення було ухвалено після того, як зі сторони Сектору Гази по території Ізраїлю було випущено близько 5 000 ракет. Про це інформує пресслужба ЦАХАЛу у мережі, передає 24 Канал.
Усе про ситуацію в Ізраїлі ХАМАС атакував Ізраїль, ЦАХАЛ готовий до війни: хронологія загострення конфлікту
Ізраїль б'є у відповідь
Через кілька годин після того, як бойовики ХАМАС атакували територію Ізраїлю, у ЦАХАЛі повідомили, що завдаватимуть ударів у відповідь. Нині речник армії Ізраїлю підтвердив, що країна дійсно проводить контртерористичну операцію в Секторі Гази.
Речник ЦАХАЛу дозволяє опублікувати назву операції: "Залізні мечі",
– мовиться у дописі.
За попередньою інформацією, десятки винищувачів Військово-повітряних сил Ізраїлю зараз атакують цілі терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази в кількох місцях. Начальник поліції країни Яаков Шабтай повідомляє, що нині бойові дії ведуться у 21 місці на кордоні з бойовиками Гази.
Що відбувається в Ізраїлі
- Близько 06:20 ХАМАС завдав масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Лідер терористичної організації повідомив, що було випущено близько 5 000 ракет.
- Вибухи пролунали у багатьох містах Ізраїлю, на всій території оголошено повітряну тривогу. Ракети з Сектору Гази атакують цивільну інфраструктуру. У мережі вже опублікували кадри, як одна із ракет влучила у багатоповерхівку. Наразі невідома кількість жертв і поранених в Ізраїлі, але у мережі публікують жахливі кадри, як загиблі лежать посеред вулиць.
- В Ізраїлі запровадили воєнний стан та оголосили широкомасштабний призов резервістів ЦАХАЛу. У Міноборони країни заявили, що ХАМАС здійснив "страшну помилку", коли завдав масованого ракетного удару. Міністр оборони Йоав Ґалант наголосив, що Ізраїль "виграє цю війну".
- Нині в Ізраїлі припинив роботу міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, громадян закликають залишатися в укриттях. Крім того, ЦАХАЛ заборонив доступ до пляжів, а також обмежив рух на Півдні країни поблизу з кордоном Сектора Гази.