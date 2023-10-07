Таке рішення було ухвалено після того, як зі сторони Сектору Гази по території Ізраїлю було випущено близько 5 000 ракет. Про це інформує пресслужба ЦАХАЛу у мережі, передає 24 Канал.

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Ізраїль б'є у відповідь

Через кілька годин після того, як бойовики ХАМАС атакували територію Ізраїлю, у ЦАХАЛі повідомили, що завдаватимуть ударів у відповідь. Нині речник армії Ізраїлю підтвердив, що країна дійсно проводить контртерористичну операцію в Секторі Гази.

Речник ЦАХАЛу дозволяє опублікувати назву операції: "Залізні мечі",

– мовиться у дописі.

За попередньою інформацією, десятки винищувачів Військово-повітряних сил Ізраїлю зараз атакують цілі терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази в кількох місцях. Начальник поліції країни Яаков Шабтай повідомляє, що нині бойові дії ведуться у 21 місці на кордоні з бойовиками Гази.

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