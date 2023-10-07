Зранку 7 жовтня стало відомо, що ХАМАС обстріляв південь Ізраїлю з Сектору Гази. Відомо, що бойовики випустили тисячі ракет. У Міністерстві оборони Ізраїлю оголосили про широкомасштабний призив резервістів.

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Терористи зробили "серйозну помилку"

На цьому наголосив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант. Цими словами він прокоментував ракетний обстріл країни та проникнення в міста на кордоні з Сектором Гази.

Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку, коли почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення,

– йдеться в заяві Ґаланта.

Він також наголосив на тому, що "держава Ізраїль виграє цю війну".