Повідомляють, що у південній частині Ізраїлю відбуваються бойові зіткнення. ЦАХАЛ оголосив про готовність до війни.

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В Ізраїлі оголошено воєнний стан

Близько о 06:30 за київським часом Ізраїль масовано атакували ракетами зі сторони Сектору Гази. Вже відомо про перших поранених в Ашкелоні, що на півдні країни. Наразі повідомляють про 3 поранених і одну загиблу 60-річну жінку. Від отриманих поранень вона загинула у лікарні.

Глава військового крила палестинського ісламістського руху ХАМАС Мухаммед ад-Дейф опублікував звернення після масованого ракетного удару. Він заявив, що палестинське бойове угрупування "випустило 5000 ракет" по території Ізраїлю.

Після обстрілу в ЦАХАЛі (Збройні Сили Ізраїлю) заявили, що на Півдні країни відбуваються бойові зіткнення з ХАМАСом. Жителі Гази також повідомляють про зіткнення вздовж розмежувальної огорожі з Ізраїлем, поблизу міста Хан-Юніс. Крім того, місцеве населення помітило значне переміщення озброєних бойовиків Гази.

Близько о 08:20 в Ізраїлі запровадили воєнний стан через бойові зіткнення з ХАМАСом.