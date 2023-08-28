Військовий аналітик з Ізраїлю Ігаль Левін пояснив 24 Каналу, що не варто сприймати слово "гарантії" буквально, адже мова лише про тісну співпрацю в оборонному секторі.
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"Ізраїль – не блокова держава. Якщо він завтра опиниться у великій війні на Близькому Сході, нема жодних гарантій його захищати", – зазначив Левін.
Як працює ізраїльська модель безпеки: дивіться відео 24 Каналу
Так звані "гарантії" – це тісна співпраця та військова допомога. Але більшість військового бюджету становлять податки ізраїльських громадян.
Якими можуть бути гарантії безпеки для України
На саміті НАТО у Вільнюсі Києву запропонували стратегію перехідного етапу, яка передбачає двосторонні угоди з конкретними державами. До декларації про гарантії безпеки вже долучились 25 країн.
Ще одним важливим досягненням України стало скасування Плану дій щодо членства в НАТО. Тепер наша держава може вступити в організацію з одного кроку, однак конкретних термінів наразі немає.
Україна та НАТО: останні новини
- Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над запрошенням в Альянс через рік, якщо не отримає його 2024-го. Президент наголосив, що запрошення – це ще не все.
- Однак Україна не поступатиметься територіями заради членства в НАТО. Наша держава готова обміняти хіба що Бєлгород – про це Зеленський заявив на пресконференції в Данії.
- Як відомо, українське військове командування на чолі з Валерієм Залужним провело нараду з колегами в НАТО. Зустріч відбулась на польсько-українському кордоні.