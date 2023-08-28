Військовий аналітик з Ізраїлю Ігаль Левін пояснив 24 Каналу, що не варто сприймати слово "гарантії" буквально, адже мова лише про тісну співпрацю в оборонному секторі.

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"Ізраїль – не блокова держава. Якщо він завтра опиниться у великій війні на Близькому Сході, нема жодних гарантій його захищати", – зазначив Левін.

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Так звані "гарантії" – це тісна співпраця та військова допомога. Але більшість військового бюджету становлять податки ізраїльських громадян.

Якими можуть бути гарантії безпеки для України

На саміті НАТО у Вільнюсі Києву запропонували стратегію перехідного етапу, яка передбачає двосторонні угоди з конкретними державами. До декларації про гарантії безпеки вже долучились 25 країн.

Ще одним важливим досягненням України стало скасування Плану дій щодо членства в НАТО. Тепер наша держава може вступити в організацію з одного кроку, однак конкретних термінів наразі немає.

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