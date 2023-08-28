Военный аналитик из Израиля Игаль Левин объяснил 24 Каналу, что не стоит воспринимать слово "гарантии" буквально, ведь речь идет только о тесном сотрудничестве в оборонном секторе.
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"Израиль – не блочное государство. Если он завтра окажется в большой войне на Ближнем Востоке, нет никаких гарантий его защищать", – отметил Левин.
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Так называемые "гарантии" – это тесное сотрудничество и военная помощь. Но большую часть военного бюджета составляют налоги израильских граждан.
Какими могут быть гарантии безопасности для Украины
На саммите НАТО в Вильнюсе Киеву предложили стратегию переходного этапа, предусматривающую двусторонние соглашения с конкретными государствами. К декларации о гарантиях безопасности уже присоединились 25 стран.
Еще одним важным достижением Украины стало отмена Плана действий по членству в НАТО. Теперь наше государство может вступить в организацию с одного шага, однако конкретных сроков нет.
Украина и НАТО: последние новости
- Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать над приглашением в Альянс через год, если не получит его в 2024-м. Президент подчеркнул, что приглашение – это еще не все.
- Однако Украина не будет уступать территории ради членства в НАТО. Наше государство готово обменять разве что Белгород – об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Дании.
- Как известно, украинское военное командование во главе с Валерием Залужным провело совещание с коллегами в НАТО. Встреча прошла на польско-украинской границе.