Военный аналитик из Израиля Игаль Левин объяснил 24 Каналу, что не стоит воспринимать слово "гарантии" буквально, ведь речь идет только о тесном сотрудничестве в оборонном секторе.

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"Израиль – не блочное государство. Если он завтра окажется в большой войне на Ближнем Востоке, нет никаких гарантий его защищать", – отметил Левин.

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Так называемые "гарантии" – это тесное сотрудничество и военная помощь. Но большую часть военного бюджета составляют налоги израильских граждан.

Какими могут быть гарантии безопасности для Украины

На саммите НАТО в Вильнюсе Киеву предложили стратегию переходного этапа, предусматривающую двусторонние соглашения с конкретными государствами. К декларации о гарантиях безопасности уже присоединились 25 стран.

Еще одним важным достижением Украины стало отмена Плана действий по членству в НАТО. Теперь наше государство может вступить в организацию с одного шага, однако конкретных сроков нет.

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