В августе 2023 года начались прямые переговоры между Украиной и США о гарантиях безопасности на то время, пока Украина не станет членом НАТО и получит защиту по тарифу "базовый" в виде 5-й статьи. 24 Канал анализирует, какими могут быть эти гарантии и какой механизм будет наиболее эффективным.

Интересно Точка невозвращения для России: станет ли саммит в Джидде новой Касабланкой и какова роль Китая

3 августа состоялась встреча в формате онлайн, а через несколько дней глава Офиса Президента Андрей Ермак лично встретился с советником по национальной безопасности Президента США Джейком Салливаном.

Особых деталей по поводу встреч пока нет, есть лишь лаконичный оптимизм, о котором написал сам Ермак у себя в телеграме:

Положительно оценил начало переговоров с США по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.



Салливан и Ермак / фото ОП

Каким должен быть механизм гарантий безопасности

Главная идея гарантий безопасности для Украины – полноценное членство в НАТО.

Присоединение к мощнейшей военной силе на планете является залогом того, что никто из агрессивных соседей не нападет на тебя . По крайней мере, так выглядит на бумаге, однако есть вполне обоснованные предположения, что так и должно быть.

. По крайней мере, так выглядит на бумаге, однако есть вполне обоснованные предположения, что так и должно быть. Силу НАТО на словах признавала и сама Россия (сейчас официально прописанная в документах Альянса как главная угроза безопасности).

Обратите внимание! Еще до вторжения в Украину Путин на встрече с президентом Франции Макроном объяснял, что вынужден шантажировать мир ядерным оружием, потому что конвенционные мощности России и НАТО несопоставимы.



Именно карту ультиматума НАТО Путин разыграл при вторжении в Украину, а российская пропаганда до сих пор орет, что в Украине продолжается прокси-война между Альянсом и Россией. На самом же деле украинцы, возможно, очень бы и хотели этого, но реалии совсем другие. Поэтому присоединение Украины к НАТО как можно скорее является самым главным вопросом.

Впрочем, в самом Альянсе не готовы воевать с Россией, а потому прямо сейчас Украина не сможет стать новым членом НАТО. Это ведь означало бы большую войну.

Это понимают и в Украине, поэтому была предложена стратегия переходного этапа:

Она предполагает двусторонние соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и крупными мировыми государствами . Об их заключении президент Зеленский договорился на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

. Об их заключении президент Зеленский договорился на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Право и честь заключить первое из таких соглашений получили США – крупнейший и самый мощный союзник Украины.

Эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности,

– Андрей Ермак объясняет смысл двусторонних гарантий безопасности.

Что предусматривают гарантии безопасности и кто еще, кроме США, их предоставит

По замыслу Украины, двусторонние соглашения с нашим государством должны заключить также страны, являющиеся членами так называемой "Большой семерки" (G7).

В клуб ведущих экономик и демократий мира входят: США, Япония (недаром же на июльском саммите НАТО в Вильнюсе присутствовали представители страны восходящего солнца), Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Впервые за время независимости мы сформировали фундамент безопасности Украины на пути к НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности. И это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров безопасности с сильнейшими,

– президент Зеленский объясняет суть и уровень механизма гарантий безопасности.

Гарантии безопасности предусматривают:

меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии,

меры на случай новой агрессии,

поддержку в привлечении России к ответственности за агрессию.

Гарантии безопасности – продолжение реализации украинской формулы мира на практике. Де-факто Украина предлагает ведущим государствам мира официально поддержать ее, не только на уровне деклараций и совместных заявлений, а конкретными действиями.

Формально это будет рамочный договор, однако на "рамочный период" – до вступления в НАТО. Раньше такой перспективы для Украины вообще не было, сейчас она консенсусно является вопросом времени и победы над Россией.

Что Украине дает формализация гарантий безопасности и при чем здесь "израильская модель"

Официальный статус является гарантией, что с изменением персон во властных кабинетах ситуация не изменится. Здесь следует передать привет Путину и его надеждам на успехи Дональда Трампа на выборах президента США в конце 2024 года.

До выборов России в своем нынешнем виде еще нужно дожить. Но, похоже, для Кремля это сейчас едва ли не единственная задача в войне.

Американо-украинский договор безопасности эти надежды россиян уничтожит и фактически станет эдаким "перестрахованием от дурака".

Также официальные документы устраняют бюрократические преграды и упрощают процессы. Так, передача военных технологий и вооружения будет упрощена – не потребуются третьи страны (это очень важно, к примеру, в случае с Японией).

Таким образом, Украина в случае заключения соответствующих соглашений формализует так называемую "израильскую модель". Она предполагает, что страна остается вне НАТО, но получает полный доступ к соответствующим технологиям Альянса, информации, разведывательным данным и финансированию. Если вы следите за новостями, знаете, что она уже давно действует.

Что известно об израильской модели и как она работает Израильская модель – система двусторонних отношений, в которых США выступают гарантом безопасности Израиля. При этом Израиль не является членом НАТО. Юридически оформил сотрудничество двух государств так называемый Меморандум о взаимопонимании (MoU) от 1975 года. Это особый акт исполнительной власти США, не требующий ратификации Сенатом.



Соглашение предусматривало американскую военную помощь и совместные военные учения. Израиль разрешил использовать свои порты американскому Шестому флоту, базирующемуся в Средиземном море. Меморандум также предусматривал углубленное торговое и технологическое сотрудничество. Согласно MoU, США выступают как надежное дипломатическое и военное прикрытие Израиля. Напомним, что это государство фактически живет в условиях войны и враждебного окружения, поэтому поддержка США в многочисленных локальных конфликтах, например, во время Второй ливанской войны 2006 года, критически важна. MoU действует и сейчас, по соглашению США ежегодно оказывают Израилю помощь на фиксированную сумму в 3,8 миллиарда долларов.

При этом, еще до заключения Меморандума, США начали активно поставлять Израилю боевые самолеты и другое оружие в рамках операции Nickel Grass, чем поспособствовали победе союзника в войне Судного дня 1973 года.



Европейцы тогда, кстати, были очень напуганы ультиматумами СССР и арабских государств из ОПЕК, поэтому объявили о своем нейтралитете и закрыли свое воздушное пространство для американских ВВС. Согласие дала только Португалия, поэтому американцы со своей базы на Азорских островах организовали воздушный мост, который ювелирно реализовали в нейтральном воздушном пространстве над Средиземным морем.

В то же время постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в Вашингтоне считают важным развитие в долгосрочной перспективе таких вооруженных сил, в которых Украина нуждается для сдерживания вероятной агрессии России в будущем.

По его словам, украинская армия должна быть столь мощной, чтобы Россия даже и не думала о нападении.

И здесь можете посмотреть, например, на то, что Соединенные Штаты сделали для нашего партнера Израиля, в течение многих лет обеспечивая его этим качественным военным преимуществом,

– сказал Карпентер.

Разве у Украины не было гарантий раньше?

5 декабря 1994 Украина заключила так называемый Будапештский меморандум. Он предполагал, что наше государство отказывается от собственного ядерного арсенала. Россия, Великобритания и США станут гарантами безопасности Украины.

Проблема этого документа заключалась в том, что он не определял никакого механизма и не предусматривал каких-либо конкретных действий. Поэтому, когда Россия напала в 2014 году на Украину (чем нарушила не только Будапештский меморандум, но и ряд двусторонних соглашений между Москвой и Киевом), все ограничились лишь формальными декларациями.

Когда же за несколько дней до вторжения россиян президент Украины напомнил миру об обязательствах, Лондон и Вашингтон лишь развели руками.

С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств – гарантов Будапештского меморандума. Трижды – безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как Президент – впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума…

– президент Зеленский 19 февраля 2022 года с трибуны Мюнхенской конференции безопасности констатирует, что Украина оказалась "в вакууме безопасности".

Российское вторжение похоронило как Будапештский меморандум, так и Нормандский процесс вместе с минскими соглашениями. Встала задача создания действенного механизма на время, пока Украина не станет полноценным членом НАТО.

Что изменят для Украины договоры о гарантиях безопасности

В настоящее время Украина имеет значительную поддержку от союзников и фактически в значительной степени может продолжать бороться и побеждать благодаря помощи коалиции государств цивилизованного мира. Ведущую роль здесь играют именно Соединенные Штаты Америки.

Эксперты The Washington Post подсчитали, что США потратили на помощь Украине больше всего – 66,2 миллиарда долларов, что есть больше чем помощь любой другой стране (включая Израиль, Египет и Иорданию).



Как росла поддержка США / инфографика WP

Масштабы помощи Украине уступают только плану Маршалла (150 миллиардов долларов на 3 года для восстановления послевоенной Европы). Это говорит о том, что помощь Украине – стратегическая инвестиция для США.

Обратите внимание! Отметим, что в интереснейшую статистику WP по вооруженной помощи не вошли расходы на 20-летнюю войну в Афганистане. А там минимум 822 миллиарда долларов без учета инфляции и расходов в Пакистане и других сопредельных государствах.



Результаты этих двух инвестиций просто несопоставимы. Афганистан – это реальное транжирство денег налогоплательщиков с отрицательным результатом.

А помощь Украине сравнима с инвестициями в небольшой технологический стартап, где инвесторы начали с осторожных шагов, которые измерялись джавелинами и оружием для ведения партизанской войны, а сейчас доросли до передачи танков Abrams. А в перспективе – F-16 и ATACAMS.

И за эти умеренные и вполне разумные инвестиции получили не только украинского "единорога", но и демилитаризацию и (надеемся) денацификацию принципиального геополитического противника. При этом ни один действующий американский военный не пострадал (в отличие от Афганистана). Что это как не очень удачная инвестиция?

К тому же для США эти расходы остаются незначительными по отношению к гигантскому оборонному бюджету страны в 1,77 триллиона долларов и лишь 0,33 процента ВВП.



Отметим, что лидерами помощи Украине по доле от ВВП являются ее соседи – Эстония (1,26%), Латвия (1,09%), Литва (0,95%) и Польша (0,68%).

То есть видим, что для США есть простор, где можно добавить. Также Соединенные Штаты еще не задействовали свой козырь в виде ленд-лиза. Сейчас у США есть двухпартийная поддержка Украины как на уровне политикума, так и среди простых американцев. Это дает Украине гарантии того, что поддержка со стороны Вашингтона не прекратится. США подают пример другим государствам свободного мира и сигнал России – она непременно проиграет.