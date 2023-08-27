Український лідер наголосив, що запрошення – це ще не все. Водночас вже дуже близько.

Зверніть увагу Хочу прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану, – Зеленський

Я про те, що для нас запрошення в НАТО – це політичне рішення світу, кінцеве рішення світу, де ми в геополітиці. Я боровся за запрошення тільки через це,

– додав Зеленський.

Український лідер наголосив, що деякі держави мають досвід, коли є сигнал, а потім хтось з союзників – проти.

Зеленський готовий "віддати Бєлгород"

Раніше Володимир Зеленський відповів на питання, чи може Україна обміняти тимчасово окуповані території на вступ до Альянсу. Український лідер зауважив, що ми "готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО". Відповідну заяву президент зробив у Данії. Там Зеленський зустрівся з прем'єр-міністркою Метте Фредеріксен.

Український лідер наголосив, що членство у НАТО потрібно Україні для безпеки, а не щоб воювати. Важливо захистити Україну та її людей від російських окупантів.