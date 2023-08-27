Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що хоч війна – для нього пріоритет, варто приділяти більше часу й боротьбі з корупцією.
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Зеленський запропонує прирівняти корупцію до держзради
Глава держави зазначив, що поставив задачу, і законодавцю України запропонують його пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.
Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе. Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство,
– заявив президент.
За його словами, дуже важливо не перекручувати гайки й не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок.
"Ми повинні запроваджувати системні речі", – вважає український лідер.
На його думку, така ініціатива буде дуже серйозним інструментом, щоб ніхто і не думав про корупційні дії.
"Але це не розстріли, не сталінізм. Це якщо є докази, то людина повинна бути за ґратами", – наголосив Зеленський.
На його думку, такий правовий інструмент слід пустити в дію якомога швидше.
"Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень і далі вже гра – на боці парламенту", – сказав український лідер.
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Президент подякував журналістам
Зеленський подякував журналістам, які пильно стежать та виявляють факти корупції. Зокрема, з-поміж представників президентської партії "Слуга Народу".
Війна розділила Україну не на партії, війна розділила Україну на тих, хто за Україну, і тих, хто проти. У нас на сьогодні тільки є одна партія – Україна,
– заявив президент.
За його словами, відповідальність за корупцію повинні нести усі винні, незалежно від партійної приналежності.
"Мені все одного якого кольору людина у парламенті, якого кольору людина у Кабміні, чи це місцева влада", – пояснив глава держави.
Він підсумував, що в таких випадках до відповідальності слід притягувати швидко.