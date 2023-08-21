Національне агентство з питань запобігання корупції готується підвищити ефективність боротьби з хабарями. Зокрема, підприємці та громадяни самі зможуть не просто взяти участь у процесі, а й заробити на цьому.

Читайте також Завжди актуальні: бізнеси, які будуть рентабельні за будь-яких умов

Винагорода за повідомлення про хабар

Як розповів очільник НАЗК Олександр Новіков, вже на початку вересня відомство планує запустити портал, на якому кожен зможе повідомити про факти корупції. Залишати інформацію можна буде на правах анонімності.

Це – спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надіслання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях, які будуть потрапляти керівникам організації або уповноваженим із запобігання корупції, а також спеціальним суб’єктам – НАБУ, ДБР, Національному агентству, Національній поліції,

– розповів Новіков.

Для того, аби мотивація повідомляти про корупцію була в кожного, викривачам будуть платити 10% від предмета провадження. Отримати гроші вони зможуть після відповідного рішення суду. Нагорода викривачам не може перевищувати цей відсоток або 14 мільйонів гривень.

За словами Новікова, новий портал враховує досвід ЄС та інших країн щодо роботи з викривачами.

"Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції", – додав очільник НАЗК.

Вже зараз у Вищому антикорупційному суді розглядається справа, за результатами якої повинна бути виплачена перша в історії України винагорода викривачу. Сума нагороди повинна бути максимальною.