Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ. Зокрема, терористи могли проникнути в Ізраїль на дельтапланах і мотоциклах, передає 24 Канал.
До теми ХАМАС атакував Ізраїль, ЦАХАЛ готовий до війни: хронологія загострення конфлікту
ХАМАС будь-яким способом намагався проникнути в Ізраїль
Палестинські бойовики з ХАМАСу після масованих ракетних обстрілів вирішили безпосередньо проникнути на територію Ізраїлю з Сектору Гази. На кадрах можна побачити, що для цього вони застосовували позашляховики та навіть мотоцикли.
ХАМАС намагався проникнути в Ізраїль з Сектору Гази: дивіться відео
Крім цього, палестинські бойовики вигадували нові способи, щоб потрапити в Ізраїль. Зокрема, деякі з них навіть "штурмували" країну з повітря, намагаюсь залетіти туди на дельтапланах.
Палестинці залітали в Ізраїль на дельтапланах: дивіться відео
Наразі достеменно невідомо, чи вдалося цим терористам проникнути на ізраїльську територію. Водночас Збройні Сили країни наразі ведуть активні бойові дії проти ХАМАСу.
Палестинець летить в Ізраїль на дельтаплані: дивіться відео
Загострення конфлікту в Ізраїлі: головні новини
- Ізраїль вранці 7 жовтня масовано атакували з району Сектора Гази. За даними палестинців, на ізраїльську територію випустили понад 5 тисяч ракет, а ізраїльська влада наголосила на 2 тисячах ракет.
- Крім того, у Збройних Силах Ізраїлю заявили, що готові до можливої війни з палестинцями. Внаслідок обстрілу вже є перші жертви й поранені серед цивільних.
- Також група терористів проникла на територію Ізраїлю й вела обстріл цивільних автівок у кількох містах. Наразі ізраїльські військові намагаються боротися з бойовиками та ліквідовувати їх.
- Зрештою міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант оголосив про призов резервістів в ізраїльську армію. Ізраїльські військові також розпочали контртерористичну операцію проти палестинських бойовиків із ХАМАСу.