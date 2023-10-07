Наразі невідома точна кількість постраждалих, проте щонайменше 500 осіб вже звернулися до місцевих лікарень. Нині в Ізраїлі живуть тисячі українців. Вони розповіли, як пережили перші вибухи.

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Сирена й вибухи не припинялися

Юрій Беньямін живе в місті Ашкелон, що на південному заході Ізраїлю, вже 13 років. Уранці 7 жовтня він прокинувся від потужних вибухів. Він пригадує, що вибухи й сирена не припинялися.

Через годину після перших вибухів йому зателефонував начальник і повідомив, що той має 20 хвилин на збори.

Потім за годину мені подзвонив начальник, сказав 20 хвилин на збирання. Взяти посвідчення, пістолет і їхати в Рамат-ган. І розповів про напарника, що його підстрелили. Напарник живе у Сдероті. Там його і підстрелили. Чоловік він хороший. Багато воєн тут пройшов. Живий. Його наші солдати врятували,

– розповідає чоловік.

Він працює охоронцем в місті Рамат-ган. Нині у цьому населеному пункті спокійно, але Беньямін чекає, як далі розвиватимуться події. Чоловік зізнається, що якщо ситуація загострюватиметься, то піде у військкомат.

"За неофіційними даними, 50 загиблих і все на півдні. Є заручники, вбиті, поранені", – говорить Беньямін.

Аріна Тепленко також поділилася спогадами про ранкові вибухи. Вона живе у місті Рішон-ле-Ціон. Зранку там теж лунали потужні вибухи й працювала ППО. Вона розповідає, що у кожному під'їзді є укриття на усіх поверхах, тому люди мають місце, де заховатися.

Як в Україні відреагували на загострення в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний удар по Ізраїлю. Він наголосив, право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.

"Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути з'ясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації", – заявив Зеленський.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ України також засудили терористичні напади на Ізраїль. У відомстві висловили підтримку країні й засудили дії ХАМАС.