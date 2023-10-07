Дестабілізація на Близькому Сході має низку наслідків, яких і домагається Кремль. Детальніше про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер.
Дізнайтесь більше Провал розвідки та привид Війни Судного дня: чому Ізраїль застали зненацька та коли буде мир
Яка вигода для Росії
Росії в принципі вигідна будь-яка війна у світі для того, щоб відвернути увагу від України. Ізраїль уже просить поставити США зброю, тобто, можливо, щось поставлять в Ізраїль, а не в Україну,
– зазначив Цві Зільбер
Крім того, будь-яка дестабілізація на Близькому Сході впливає на ціну нафти, а якщо точніше, то збільшує її. Так відбувалось кожного разу при ескалації напруги з ХАМАС.
"Думаю, тому арабські петрократії були зацікавлені в цьому та матеріально підтримували палестинських терористів, аби час від часу стимулювати ріст нафти на ринках. Росії, звісно, це теж необхідно", – наголосив журналіст.
Останнім часом ціни на нафту впали. За інформацією з відкритих джерел, Росія проводила переговори з Саудівською Аравією. Можливо, вони намагались домовитись про ціни та квоти на видобуток нафти.
Цві Зільбер про вигоду Росії від подій в Ізраїлі: дивіться відео
Іран зловтішається
Але вигоду від загострення в Ізраїлі є не лише у згаданих країн. Турбуються про падіння цін на нафту також в Ірані. Однак мовиться не лише про це.
В Ірану є інші інтереси. Вони давно ведуть війну проти Ізраїлю, гідридну війну. Ще пів року тому іранці сказали, що Ізраїль роздирають внутрішні розбіжності через судову реформу, яку затіяв Нетаньягу,
– зазначив Зільбер.
Тоді Іран з радістю спостерігав за розколом суспільства, відмову резервістів виходити на службу через судову реформу та заяви про зниження обороноздатності ізраїльської армії.
Протести через судову реформу в Ізраїлі
Мета скандальної судової реформи, який пропонував уряд Біньяміна Нетаньягу, – обмежити повноваження Верховного суду, який в Ізраїлі через відсутність Конституції виконує функції стримування виконавчої та законодавчої влади. У такий спосіб, керівна коаліція зможе завжди обходити заборони судової влади і безперешкодно приймати або скасовувати будь-які закони.
Через це у країні почались двомісячні протести, які тривали з січня 2023 року до кінця серпня. Вони стали наймасовішими в історії країни.
Загострення між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
- Бойовики ХАМАС заявили, що взяли у полон 35 ізраїльських військових. Як повідомляють, серед них є військовослужбовиця та генерал. Їх начебто везуть до Сектора Гази. Водночас перевірити цю інформацію поки складно.
- Ізраїль завдає ударів у відповідь. Зокрема, ЦАХАЛ знищив "Палестинську вежу", де нібито засідав штаб ХАМАС. Руйнування веж потрапило у прямий ефір. Відео можна переглянути у матеріалі.
- На тлі загострення, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу провів розмову із президентом США Джо Байденом. Сполучені Штати висловили підтримку Ізраїлю. Нетаньягу, своєю чергою, заявив, що буде тривала битва, в якій його країна здобуде перемогу.