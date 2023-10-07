Дестабілізація на Близькому Сході має низку наслідків, яких і домагається Кремль. Детальніше про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

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Яка вигода для Росії

Росії в принципі вигідна будь-яка війна у світі для того, щоб відвернути увагу від України. Ізраїль уже просить поставити США зброю, тобто, можливо, щось поставлять в Ізраїль, а не в Україну,

– зазначив Цві Зільбер

Крім того, будь-яка дестабілізація на Близькому Сході впливає на ціну нафти, а якщо точніше, то збільшує її. Так відбувалось кожного разу при ескалації напруги з ХАМАС.

"Думаю, тому арабські петрократії були зацікавлені в цьому та матеріально підтримували палестинських терористів, аби час від часу стимулювати ріст нафти на ринках. Росії, звісно, це теж необхідно", – наголосив журналіст.

Довідка. Петрократія – це держава, якій властивий такий устрій суспільства, де вся економічна і політична діяльність будується на основі видобутку, переробки й продажу нафти та нафтопродуктів.

Останнім часом ціни на нафту впали. За інформацією з відкритих джерел, Росія проводила переговори з Саудівською Аравією. Можливо, вони намагались домовитись про ціни та квоти на видобуток нафти.

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Іран зловтішається

Але вигоду від загострення в Ізраїлі є не лише у згаданих країн. Турбуються про падіння цін на нафту також в Ірані. Однак мовиться не лише про це.

В Ірану є інші інтереси. Вони давно ведуть війну проти Ізраїлю, гідридну війну. Ще пів року тому іранці сказали, що Ізраїль роздирають внутрішні розбіжності через судову реформу, яку затіяв Нетаньягу,

– зазначив Зільбер.

Тоді Іран з радістю спостерігав за розколом суспільства, відмову резервістів виходити на службу через судову реформу та заяви про зниження обороноздатності ізраїльської армії.

Протести через судову реформу в Ізраїлі

Мета скандальної судової реформи, який пропонував уряд Біньяміна Нетаньягу, – обмежити повноваження Верховного суду, який в Ізраїлі через відсутність Конституції виконує функції стримування виконавчої та законодавчої влади. У такий спосіб, керівна коаліція зможе завжди обходити заборони судової влади і безперешкодно приймати або скасовувати будь-які закони.



Через це у країні почались двомісячні протести, які тривали з січня 2023 року до кінця серпня. Вони стали наймасовішими в історії країни.

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