Удень 7 жовтня відбулася розмова між Джо Байденом і Беньяміном Нетаньягу. Про це повідомив офіс прем'єр-міністра Ізраїлю, передає 24 Канал.

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Про що говорили політики

Президент США повністю підтримує право Ізраїлю на захист. Натомість очільник уряду Держави Ізраїль сказав, що "буде потрібна сильна і тривала битва, в якій Ізраїль переможе".

Журналісти The New York Times зазначили, що Байдена поінформували про ситуацію в Ізраїлі. Очікують, що він виступить із заявою, в якій засудить атаки з боку бойовиків ХАМАС. Зазвичай президент США рідко працює в Білому домі у вихідний, але події на Близькому Сході настільки серйозні, що потребують реакції.

Утім, у матеріалі йдеться про те, що це загострення ускладнить зовнішню політику Сполучених Штатів. Джо Байден прагнув нормалізувати відносини між Саудівською Аравією та Ізраїлем, провівши переговори. Під час цих домовленостей мали обговорити долю палестинців в Ізраїлі, але тепер це буде болючою темою.

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