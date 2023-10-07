Днем 7 октября состоялся разговор между Джо Байденом и Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил офис премьер-министра Израиля, передает 24 Канал.

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О чем говорили политики

Президент США полностью поддерживает право Израиля на защиту. Глава правительства Государства Израиль сказал, что "потребуется сильное и продолжительное сражение, в котором Израиль победит".

Журналисты The New York Times отметили, что Байден проинформирован о ситуации в Израиле. Ожидается, что он выступит с заявлением, в котором осудит атаки со стороны боевиков ХАМАС. Обычно президент США редко работает в Белом доме в выходной, но события на Ближнем Востоке настолько серьезны, что требуют реакции.

Впрочем, в материале говорится, что это обострение усложнит внешнюю политику Соединенных Штатов. Джо Байден стремился нормализовать отношения между Саудовской Аравией и Израилем, проведя переговоры. Во время этих договоренностей должны были обсудить судьбу палестинцев в Израиле, но теперь это будет болезненной темой.

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