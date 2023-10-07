Сейчас известно, что в Израиле ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. 24 Канал оперативно следит за всеми событиями, поэтому читайте наши новости.

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Каковы масштабы боевых действий в Израиле

Ведущий 24 Канала Андрей Дрозда выложил карту, на которой можно видеть, куда уже проникли боевики ХАМАС. Это преимущественно районы вокруг сектора Газа.

Даже на глазок это меньше 10% площади страны. Крупнейшие города, куда ворвались нападавшие, – Ашкелон (150 тысяч человек), Сдерот (27 тысяч человек),

– написал он.



Где ведутся бои между Израилем и Палестиной / Фото Андрей Дрозда

Также Дрозда отметил, что площадь Израиля – 22 145 квадратных километров. Если сравнить ее для понимания масштабов с, например, площадью Львовской области, то они соразмерны: площадь Львовщины составляет 21 833 квадратных километра.

То есть пока боевые действия идут на относительно небольшой территории,

– подытожил ведущий.

Сектор Газа на карте / Фото Андрей Дрозда

Также есть инфографика, на которой указано, какое из государств какие территории контролирует.

Какие территории контролирует Израиль, какие территории контролирует Палестина / Инфографика UA War Infographics

Если посмотреть на гугл-карте на Сектор Газа, то заметно, что Сдерот прямо на границе с Сектором, а вот Ашкелон чуть дальше.

Где расположен Сектор Газа: показываем на карте

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