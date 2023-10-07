Сейчас известно, что в Израиле ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. 24 Канал оперативно следит за всеми событиями, поэтому читайте наши новости.
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Каковы масштабы боевых действий в Израиле
Ведущий 24 Канала Андрей Дрозда выложил карту, на которой можно видеть, куда уже проникли боевики ХАМАС. Это преимущественно районы вокруг сектора Газа.
Даже на глазок это меньше 10% площади страны. Крупнейшие города, куда ворвались нападавшие, – Ашкелон (150 тысяч человек), Сдерот (27 тысяч человек),
– написал он.
Где ведутся бои между Израилем и Палестиной / Фото Андрей Дрозда
Также Дрозда отметил, что площадь Израиля – 22 145 квадратных километров. Если сравнить ее для понимания масштабов с, например, площадью Львовской области, то они соразмерны: площадь Львовщины составляет 21 833 квадратных километра.
То есть пока боевые действия идут на относительно небольшой территории,
– подытожил ведущий.
Сектор Газа на карте / Фото Андрей Дрозда
Также есть инфографика, на которой указано, какое из государств какие территории контролирует.
Какие территории контролирует Израиль, какие территории контролирует Палестина / Инфографика UA War Infographics
Если посмотреть на гугл-карте на Сектор Газа, то заметно, что Сдерот прямо на границе с Сектором, а вот Ашкелон чуть дальше.
Где расположен Сектор Газа: показываем на карте
Последние новости из Израиля
- Ситуация там меняется ежесекундно и, к сожалению, не к лучшему. Уже известно о 20 погибших и более 500 раненых в Израиле, однако жертвы есть и в Секторе Газа.
- Палестинские боевики утверждают, что захватили в плен 35 военных ЦАХАЛа. Вероятно, среди них есть женщина и генерал, но неизвестно, насколько эта информация правдива.
- Владимир Зеленский поддерживает право Израиля на защиту. Он говорит, что террористам нельзя давать ни единого шанса нигде в мире. "Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира", – говорит украинский президент.
- Тем временем россияне радуются убийствам израильтян. Михаил Подоляк считает, что очередное обострение на Ближнем Востоке началось не в последнюю очередь из-за России.