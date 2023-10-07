Війна Палестини проти Ізраїлю розпочалася у суботу 7 жовтня нападом на Сдерот, Ашкелон і інші міста.

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Що відомо на цю мить

Уже з'являються відео перших наслідків вечірніх обстрілів Ізраїлю з боку ХАМАС.

24 Канал зібрав ролики, де можна побачити руйнування в ізраїльських містах увечері 7 жовтня, зокрема у Тель-Авіві.

Ситуація накаляється.

У Тель-Авіві чути сирени та щонайменше 10 гучних вибухів, пише CNN. Журналісти зазначають, що не ясно, чи це робота ППО, чи прильоти.

Тим часом бойовики ХАМАС кажуть, що таким чином мстяться за руйнування "Палестинської вежі" в Газі. Момент влучання в неї потрапив у прямий ефір, оскільки журналістка вела репортаж, маючи вежу за спиною. У будівлі був штаб бойовиків. Після її знищення ХАМАС пообіцяв обстріляти центр Ізраїлю.

Бойовики стверджують, що випустили ще понад 150 ракет у бік Тель-Авіва.

Тель-Авів повинен чекати на нашу нищівну відповідь,

– погрожують вони.

Повітряна тривога в таких ізраїльських містах:

Реховот;

Нес-Ціон;

Рамат-Ган;

Явн;

Рішон-ле-Ціон (двоє людей серйозно поранено);

Гіватаїм;

Рамат-ха-Шарон;

Петах-Тіква;

Кір'ят-Оно;

Бней-Брац;

Гіват-Шмуель;

Беер-Яаков;

Рамла;

Холон;

Мікве-Ісраель;

Бат Ям.

Бойовики сконцентровані на Тель-Авіві, Рішон-ле-Ціоні та Бат Ямі. З останнього надходило багато дзвінків до екстрених служб.