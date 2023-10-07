Про це заявили у низці палестинських ЗМІ. ХАМАС вже випустив по Ізраїлю тисячі ракет.

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Будинок лідера ХАМАСу розбомбили

Палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльські Військово-повітряні сили у Секторі Гази розбомбили будинок Ях'ї Сінвара, голови терористичного угрупування ХАМАС.

Наразі немає жодної додаткової інформації про цей удар або підтвердження з боку Ізраїлю.

Варто зауважити, що ізраїльські військові також поцілили по "Палестинській вежі". Цей момент навіть потрапив у прямий ефір.

Момент руйнування будівлі також потрапив на інше відео. На ньому було видно, що споруда просто складається навпіл, після чого небо затягує стовп диму через пожежу.

Зверніть увагу! Раніше Ізраїль уже заявляв про успішні атаки по ХАМАСу. Мовиться про 21 удар винищувачами по Палестині, зокрема по Сектору Гази. Однак деталей про те, які саме "важливі цілі" уразили, не повідомили.

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