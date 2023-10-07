Про це заявили у низці палестинських ЗМІ. ХАМАС вже випустив по Ізраїлю тисячі ракет.
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Будинок лідера ХАМАСу розбомбили
Палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльські Військово-повітряні сили у Секторі Гази розбомбили будинок Ях'ї Сінвара, голови терористичного угрупування ХАМАС.
Наразі немає жодної додаткової інформації про цей удар або підтвердження з боку Ізраїлю.
Варто зауважити, що ізраїльські військові також поцілили по "Палестинській вежі". Цей момент навіть потрапив у прямий ефір.
Момент руйнування будівлі також потрапив на інше відео. На ньому було видно, що споруда просто складається навпіл, після чого небо затягує стовп диму через пожежу.
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Останні новини з Ізраїлю
- ЦАХАЛ розпочав контртерористичну операцію проти палестинських бойовиків, які масовано атакували Ізраїль ракетами та вдерлися на територію країни. За попередніми даними, внаслідок збройної агресії ХАМАС загинули щонайменше 100 ізраїльтян. Ще понад 908 людей зазнали поранень.
- Президент США Джозеф Байден зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу. Лідер Сполучених Штатів підтримав право Ізраїлю на захист та заявив, що "буде потрібна сильна і тривала битва, в якій Ізраїль переможе".
- Жителі Ізраїлю почали масово втікати з півдня до центру та півночі країни, де немає обстрілів. Катерина Разгонова, яка перебуває в ізраїльському місті Беер-Шева, розповіла, що бойовики ХАМАС влучили по цивільній інфраструктурі та житлових будинках у її місті.